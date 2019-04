Quique: “Lo de Carlos es un caso raro”

Quique González, que visitará el sábado la que fue su casa la temporada pasada, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación y reconoce que en lo personal será un encuentro especial. “Partido importantísimo y a la vez especial porque fue un año intenso y hay gente que quiero. El respeto fue grande hacia mí. A nivel goleador no fue lo que hubiese querido, pero agradecido del trato. El recibimiento no es algo a lo que le dé vueltas. Me fui con la conciencia tranquila y orgulloso de haber defendido esta camiseta”, comentó el pichichi blanquiazul, que en Pamplona anotó cuatro tantos en Liga.

El vallisoletano habló también de la nueva recaída de Carlos Fernández, su compañero en la parcela ofensiva. “Lo de Carlos es un caso raro. No sabemos el porqué. Él es un chico maduro y solo piensa en recuperarse. Es normal que le des vueltas pero sabe diferenciar el comerse la cabeza con recuperarse”, declaró.

Tras la llegada de José Luis Martí al banquillo, Quique González confía en que se aprecien las ideas del nuevo técnico en el Sadar. “Lo que se tiene que ver es un Depor que va a por el partido. Tenemos que asimilar cuanto antes las ideas del míster”, finalizó.