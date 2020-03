Quince jugadores del Deportivo terminan contrato el 30 de junio

Una de las posibilidades que estudia el mundo del fútbol para terminar la actual temporada 2019-2020 es jugar partidos en el mes de julio si antes del 30 de junio no se han podido disputar las jornadas que quedan para finalizar las distintas competiciones. En el caso de la Segunda División, son once encuentros los que faltan más el play off de ascenso a Primera División, que serían cuatro jornadas extra. Desde la FIFA, ya trabajan en el escenario de modificar las fechas de la actual campaña para poder jugar en julio, además de modificaciones en la normativa del mercado de traspasos y del vínculo de los jugadores con las entidades. Según EFE, se ha creado un grupo de trabajo para evaluar todas las opciones.

Y es que hay aspectos legales a resolver. Los futbolistas que terminen contrato lo harán el 30 de junio y, al estar en el último año de contrato, han podido firmar con un nuevo club a partir del 1 de julio. Además, también están las cesiones, que implica a un jugador y dos equipos.

En el caso del Deportivo, hasta quince jugadores de la actual plantilla que entrena Fernando Vázquez acaban su vinculación con el club a 30 de junio. Algunos tienen cláusula de ampliación en caso de lograr determinados objetivos, pero no algunos están condicionados al puesto logrado por el Dépor. As informaba, por ejemplo, del caso de Aketxe, cuya segundo curso en A Coruña está supeditado a un posible ascenso.

Estos son los jugadores que termina contrato en junio:

Jovanovic (cedido por el Huesca)

David Simón

Abdoulaye Ba (cedido por el Rayo Vallecano)

Peru Nolakoain (cedido por el Athletic de Bilbao)

Somma

Luis Ruiz (un año más si cumple un determinado número de partidos)

Montero (cedido por el Atlético de Madrid)

Aketxe (un año más en caso de ascenso)

Çolak

Uche Agbo (opción de ampliación)

Borja Valle

Christian Santos

Mollejo (cedido por el Atlético de Madrid)

Hugo Vallejo (cedido por el Real Madrid)

Koné (cedido por el Leganés, con opción de compra)