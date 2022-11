Quiles: “Veo a los jugadores distintos ahora. Yo también estoy totalmente distinto”

Alberto Quiles ha anotado dos goles en los cuatro partidos con Óscar Cano en el banquillo y se encuentra en mucho mejor momento personal que en el arranque de la campaña. “Si te digo la verdad, no tengo ni idea. Borja también intentó dar con la tecla y no sé qué pasaba. Creo que todo el mundo estaba un poco incómodo jugando, no nos encontrábamos. Ahora parece que el equipo está mejor. Veo a los jugadores distintos. Yo también estoy totalmente distinto. Entonces, a seguir por esta línea y ganar los mayores partidos posibles”, declaró, tras recibir el trofeo al Mejor Jugador de Octubre.

En la parcela ofensiva, Svensson está acompañando al ariete andaluz. “Lucha todos los balones. Si se tiene que chocar con una pared, se choca y también hace esas funciones de fijar a los centrales, de pelearse con ellos y al final siempre quedo yo un poco más libre. Me siento muy cómodo con él, pero también cuando lo hice con Gorka y con Kuki. Al final, que no jugase bien yo a principio de temporada, no es porque hubiese otro delantero sino porque yo no estaba bien y punto”, señaló.

Con respecto a las lesiones musculares de los centrales Pablo Martínez y Borja Granero, Alberto Quiles apuntó que los blanquiazules están “un poco cogidos con pinzas ahí”. “Lo de Borja (Granero) ya lo puso ayer el en sus redes sociales, que no le están saliendo las cosas. El otro día Pablo también tuvo un percance en el entrenamiento. Que se recuperen pronto y se recuperen bien y, cuando lleguen, que lo hagan de la mejor forma”.

El Deportivo prepara el partido copero de este sábado contra el Guijuelo y el futbolista de Huelva asegura que se toma muy en serio el torneo del KO. “Tenemos que salir a ganar. Aparte si luego te puede tocar un equipo de superior categoría, siempre es bonito. El enfrentarte a jugadores de ese nivel, por lo menos para mí es una prueba de medirte con ellos y ver también cómo sería jugar en ese fútbol”.