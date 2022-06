Quiles: “Tendré que hablar con mi 'repre', pero el año que viene me veo aquí”

Después del ascenso frustrado, Alberto Quiles piensa en desconectar. Tiene contrato con el Deportivo de La Coruña hasta junio de 2023 y sus veinte goles en Liga lo avalan de cara a un mercado que se prevé con muchas opciones de salida para él. “Ahora llegarán miles de rumores seguro. Ahora mismo yo no quiero escuchar nada, quiero irme para Huelva desconectar un poco y todavía no me he atrevido ni a ver el resumen del partido. Lo único que te puedo decir es que yo tengo contrato aquí. Tendré que hablar con mi 'repre', pero yo el año que viene me veo aquí. Yo aquí he estado muy a gusto, he estado muy feliz, mi pareja también, la gente, la afición que tiene el club y encima el no poder haber conseguido el objetivo del ascenso este año. Yo ahora mismo lo seguro y lo que tengo por contrato es que me quedo aquí”, declaró el atacante, en la tarde de ayer, al recibir el Trofeo Gómez Lage, de la Federación de Peñas y el diario DXT Campeón, en el Palacio de la Ópera.

El futbolista andaluz fue preguntado también por el futuro del entrenador Borja Jiménez: “Yo creo que eso lo tiene que decidir el club. El primer objetivo del equipo era el ascenso directo. No lo pudimos conseguir por esos tres o cuatro partidos que tuvimos perdiendo y luego que el Racing ha hecho una segunda vuelta espectacular, pero creo que en líneas generales el equipo ha hecho un buen año, ha hecho muchos puntos, creo que hemos quedado el equipo que más goles ha metido y menos ha encajado, y luego que los play off muchas veces son una lotería y nos hemos quedado fuera. Pero creo que hemos hecho todos buen año y lo que decida sobre Borja lo tiene que decidir el club”.

También reconoció Alberto Quiles que él fue uno de los blanquiazules afectados por un virus en la semana previa al partido contra el Albacete. “Yo estaba cansado. Llevaba desde el viernes con Ibuprofeno y Paracetamol y Lari (el doctor Carlos Lariño) me dio vitaminas también. Ya en el descanso Juergen y yo estábamos muy cansados, sobre todo las piernas. Ya no era de pulmón, era el cuerpo, que me notaba muy pesado. Antes del minuto 80, ya hubo una carrera donde no pude cambiar el ritmo para intentar marcar un gol, y entonces ya dije que tenía que pedir el cambio. Y Juergen hablando con él, me dijo lo mismo, que ya no podía más y que también lo pidió”, confesó.