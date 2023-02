Quiles: “Sería importante vernos ya primeros”

El Deportivo se ha puesto a menos de un partido del liderato y no quieren dejar escapar la oportunidad de aprovechar cualquier pinchazo de los rivales para auparse a la primera plaza. En estos momentos, el cuadro blanquiazul es tercero, a uno del Alcorcón y a dos del Real Madrid Castilla. “Sería importante vernos ya primeros. Cuanto menos puntos hagan los rivales mucho mejor. Si este fin de semana tenemos la suerte de ganar y ellos no ganen sus partidos nos ponemos primeros, mucho mejor. La afición, que ya está ilusionada, lo estará mucho más. Sería bonito verse primero ya este finde”, indica Alberto Quiles, el máximo goleador del equipo con diez tantos.

El Dépor recibe el sábado a las cinco en Riazor al Badajoz. Será el primero que juegue, por lo que podría ponerse líder de forma provisional. De todos modos, para Quiles, no tiene mucha importancia quién dispute sus encuentros antes: “A mi me da un poco igual. Me da igual jugar antes o después. El sábado estará atentos mi partido y después ya mirará otros resultados y otros partidos”. Lo que tiene claro el atacante andaluz es que la liga no será cosa de tres. Habrá más invitados a la fiesta: “Los tres equipos vamos a estar arriba pero con los partidos que quedan tanto Córdoba como Ferrol estarán ahí peleando. La racha del Córdoba la cortarán en algún momento porque tienen un gran equipo y el Ferrol empieza a ser el equipo del año pasado. Van a apretar mucho”.

Con el Badajoz llega Gorka Santamaría, fichaje deportivista en verano y que apenas tuvo minutos y fue despedido el pasado mes de diciembre, asunto que está en el juzgado tras no haber llegado a un acuerdo sobre la indemnización. Quiles avisa del peligro de su excompañero: “Seguro que vendrá con es motivación de querer demostrar. Vendrá con motivación extra de demostrar que aquí no tuvo minutos pero que es un buen delantero. Habrá que estar atentos sobre todo en los centros y remates”