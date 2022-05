Quiles pelea por el pichichi de Primera RFEF

Alberto Quiles está en la pelea por ser el máximo goleador de la categoría. A falta de tres jornadas, el delantero del Deportivo lleva 17 goles, a uno del atacante del Barcelona B Ferrán Jutglà. Con uno menos, 16, está Arana, ariete del filial del Villarreal. El andaluz reconoce que sería bonito acabar en lo más alto de esta clasificación, pero hay objetivos más importantes: “Claro que me gustaría. Sería un orgullo pero no estoy obsesionado. Lo importante es ascender, que es lo que nos dará vida. Me gustaría pero no es lo prioritario”.

Quiles lleva seis jornadas seguidas marcando. Está en un excelente momento de forma, justo en el tramo decisivo de la temporada, donde el equipo se jugará el ascenso en el play off. El Dépor disputará esos encuentros en Riazor, una gran noticia para el vestuario: “Yo encantado. El equipo en casa está respondiendo muy bien, así que si nos toca jugar el play off en casa, perfecto”.

El Dépor llega a las últimas tres jornadas con tres puntos de ventaja sobre el Racing de Ferrol en la pelea por la segunda plaza, que da ventaja en las eliminatorias decisivas, ya que en caso de empate al finalizar la prórroga, no hay penaltis y se clasifica el que haya terminado más arriba durante la fase regular. De todos modos, en el club siguen pendientes del recurso presentado ante el Comité de Apelación por la alineación indebida del Bilbao Athletic. Si les diesen la razón, los blanquiazules tendrían dos puntos más en su casillero, aumentado la distancia a cinco.

TUDELANO

Será el rival de los blanquiazules el sábado a partir de las cinco en Riazor. Los navarros llegan ya descendidos y con problemas económicos, pero en el seno del cuadro que entrena Borja Jiménez no quieren que esto les relaje y vean ya el partido ganado: “Nosotros no tenemos que mirar al rival. Es verdad que vienen descendidos pero le han metido tres al Racing. No tenemos que fiarnos y salir como estos partidos anteriores”. El Dépor ha sacado adelante sus dos últimos compromisos como local con sendos 3-0 ante el DUX y la UD Logroñés.