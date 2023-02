Quiles: "Nunca he dicho que si no se ascendiese, yo me iría"

Alberto Quiles fue el protagonista de Deportes Cope Coruña en esta edición de miércoles y quiso hablar sobre su renovación y sus deseos de seguir luciendo la elástica blanquiazul la próxima temporada. Matizó las palabras del secretario técnico Carlos Rosende, tras el cierre del mercado, cuando señaló que “Alberto quiere jugar en el fútbol profesional el año que viene. Si jugamos, va a estar en A Coruña. Si no jugamos, va a ser difícil”. El atacante andaluz explicó que en ningún momento ha manifestado que no continuará, si no se produjese el ascenso. “Me alegra que me preguntes esto porque me gustaría dejar una cosa clara. Que yo sí que quiero jugar en el fútbol profesional, pero quiero hacerlo aquí en el Dépor. Y, desde que llegué el año pasado, mi único foco, en lo que estoy centrado es en ascender y jugar aquí en Segunda División. Tampoco he dicho nunca que si no se ascendiese, yo me vaya. Eso no lo he dicho nunca. Jamás le cerraría las puertas a un equipo como el Dépor. Jamás. Yo estoy muy feliz aquí con todo, con la afición, con el club, con todo. Creo que estoy viviendo mis mejores años en el tema de fútbol y eso hace que tenga muchas ganas de quedarme aquí. Si no se asciende, no voy a cerrarle la puerta al Dépor. Eso te lo digo ya. Y, si se asciende, sería un puntazo porque jugar aquí en Segunda. Tiene que ser una locura”, declaró.

Alberto Quiles también indicó que quería matizar lo que se había comentado tras el cierre del mercado, porque puede haber malentendidos en el futuro. “Porque al final yo sé lo que pasa en el fútbol y, si a lo mejor hago un mal partido o por lo que sea no hago las cosas bien, ya la gente empieza a decir que estoy pensando en Segunda o en otras cosas. Y quiero dejar claro que no. Que yo no estoy pensando en Segunda ni en otros equipos. Lo único que estoy centrado es en hacerlo bien aquí, en meter goles, ganar partidos porque me quiero quedar aquí en Segunda División, jugando en el Dépor”.

Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente link:

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/deportes-coruna/audios/deportes-cope-coruna-8-2-23-1530-horas-20230208_2176189