Quiles: “Nos vale el empate pero no podemos salir a empatar”

Si el Deportivo no pierde los dos próximos partidos en Riazor, estará en Segunda División. El hecho de haber quedado segundo le da esa ventaja en caso de igualada al finalizar la prórroga. A pesar de eso, Quiles tiene claro que el equipo no puede salir al campo pensando en esa situación: “Sabemos que nos vale el empate pero no podemos salir a empatar. Hay que salir a full para que el Linares vea que tiene que hacer muchas cosas bien. Hay que salir a ganar. Nuestra idea será la misma. Presionar, tener el balón y personalidad. Siendo nosotros y hundiendo al rival tenemos mucho ganar”.

Ha habido polémica por la designación de las sedes de los encuentros e impaciencia con el reparto de entradas. En el vestuario quieren estar al margen de cualquier asunto no deportivo: “En ese tema manda la federación. Han decidido que sea así y no podemos hacer nada más. Entiendo a la gente que se queja pero manda la Federación. Nosotros a centrarnos en aspectos futbolísticos y a centrarnos". Eso sí, Quiles está deseando ver Riazor hasta la bandera: “Lo imaginamos lleno. Tiene que ser especial. Durante la temporada tocamos los 14 o 15 mil. En los juveniles llegaron a 20. Si podemos superar esa cifra sería una locura. Nos va a ayudar un montón”.

Borja Jiménez tendrá las bajas seguras de Trilli y Víctor García, ambos lesionados de larga duración. Está pendiente de Rafa de Vicente, ausente en las dos últimas jornadas y que apura los plazos para intentar llegar y estar disponible para el técnico. El once está bastante claro y puede ser el siguiente: Mackay; Antoñito, Lapeña, Jaime, Héctor; Bergantiños, Villares, Elitim; William, Quiles y Miku