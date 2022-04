Quiles: “Lo de Menudo es un caso entre él y el club”

El Deportivo decidió apartar a Juan Carlos Menudo de la dinámica del equipo y se plantea negociar la rescisión inmediata de su contrato. La entidad herculina entiende que el andaluz se saltó el código disciplinario al salir de la ciudad durante parte del fin de semana sin permiso del club. Menudo sí se entrenó el domingo por la tarde en la ciudad deportiva de Abegondo, pero no lo hizo en la sesión del martes y del miércoles por decisión de los responsables blanquiazules. Desde el vestuario, Alberto Quiles prefiere mantenerse al margen del asunto: “El equipo está centrado en los partidos y en el final de temporada. Lo de Menudo es un caso privado entre él y el club y nosotros no nos tenemos que meter”.

Menudo llegó el pasado verano a Riazor procedente del Numancia y tiene todavía un año más de contrato. Apenas ha contado para Borja Jiménez y en el pasado mes de enero se le abrieron las puertas para salir, pero no hubo una opción que fuera del agrado de ambas partes y se quedó en la plantilla. “Con él no he hablado. La relación con nosotros ha sido buena durante todo el año. Es un caso que tienen que arreglar entre el Depor y Menudo”, comenta Quiles.

MÁS DE DESPACHOS

También el Dépor está pendiente de la resolución del Juez Único por la reclamación de la alienación indebida del Bilba Athletic. Han pasado 28 días sin noticias de ningún tipo. El Dépor pasaría de tener tres a cinco puntos de ventaja en caso de que le diesen la razón, un cambio notable a estas alturas de la temporada, con sólo cinco jornadas para el final. “No sabemos por qué no ha salido nada del tema de la alineación indebida. Que nos den los puntos o no, pero que nos digan algo. De todas formas, el equipo está centrado en el partido de este sábado"