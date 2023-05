Quiles: “Mi intención es llegar a jugar unos minutos contra el Pontevedra”

Alberto Quiles será operado de su doble fractura en el pómulo este jueves por la tarde y el plazo de recuperación estimado está en torno a las cuatro semanas. El atacante del Deportivo de La Coruña quiere intentar acortarlos lo máximo posible y espera llegar para la última jornada de la liga regular, contra el Pontevedra. “Estoy deseando que llegue mañana para que la operación salga bien. Dentro de la seguridad que me digan los médicos, quiero acortar los plazos al máximo, y que sea seguro para mi salud. En realidad, me encuentro mejor de lo que esperaba. Mi intención es llegar a poder jugar unos minutos contra el Pontevedra. No sé si podré o no. Ya me dirán Lariño (jefe de los servicios médicos del club) y Álvaro, que es el cirujano que me opera. Pero mi intención es llegar al último partdo y, si puedo jugar unos minutos, mejor”, aseguró el atacante, que ya recibió nueve puntos de sutura en el rostro en el vestuario del Nuevo Arcángel.

Pese a la distancia de cuatro puntos con el Alcorcón, el atacante onubense anima a sus compañeros para que sigan luchando por el ascenso directo. “Al final supongo que a nadie le gusta perder a un jugador del equipo. Si había razones para intentar ascender directo, yo soy ahora otra razón para que lo intenten”.

En cuanto a sus sensación, el futbolista andaluz aseguró que se encuentra mejor de lo que esperaba. “Físicamente, ya me veis la cara que la tengo hecha un cuadro. Pero si que es cierto que esperaba que lo iba a llevar peor, con más dolores, pero lo llevo bien. El peor momento es cuando me levanto que siento más dólares y me pica el ojo y me levanto con el ojo un poco lloroso, pero con la medicación se sobrelleva bien y anímicamente estoy bastante bien. Con los mensajes que estoy recibiendo, es una alegría que me he llevado porque no me esperaba tantos mensajes de apoyo y ahí sí que estoy muy fuerte y estoy deseando empezar con la recuperación para volver”, apuntó.

Los peores momentos de Alberto Quiles se produjeron al llegar al banquillo, tras recibir la dura entrada de Ekaitz. “Fue el peor momento cuando ya llegó al banquillo me empiezo a marear un poco, a no ver bien. Y desde el vestuario al hotel, es cuando peor me encuentro. Me empiezan a temblar las piernas, un poco los dedos de las manos. Me sentía más cansado de lo normal. Solo tenía ganas de estar tumbado, sin hablar con nadie ni escuchar a nadie. Y en el hotel, ya 'Lari' (el doctor Carlos Lariño) me dijo que vamos para el hospital y que me hiciesen pruebas. Allí ya me recuperé un poco, y en el hotel ya estaba más recuperado y al día siguiente mucho mejor”.

Mensajes de Ekaitz

El defensor del Córdoba Ekaitz Jiménez se preocupó por el estado de Alberto Quiles, ya en el propio vestuario del Nuevo Arcángel. “Después del partido se acercó al vestuario y me pidió perdón. Me dijo que fue una jugada muy rápida, que yo llego un segundo antes y que fue sin querer. Ayer me escribió por whatsapp y me volvió a pedir perdón que lo siente mucho y que ojalá la operación salga bien y que esté cuanto antes en el campo”.

Con respecto a la acción, el atacante blanquiazul tiene claro que fue de roja directa, pero no ha recibido ningún comentario por parte del colegiado Fernández Vidal. “Creo que la acción es roja. Una acción donde el árbitro no tiene ningún jugador que le tape la visión, es una acción limpia. El está detrás y lo ve perfectamente. El línea lo ve de cara. Creo que todo el mundo vio que era roja, menos él. El tendrá su criterio y sabrá por qué le habrá echado amarilla y luego no me dijo nada, ni me ha llegado ningún mensaje ni nada. Él tampoco querrá fallar, pero, según mi criterio, creo que es un error grave y tendría que haber sido roja esa acción”, declaró.

Lariño: “Es una intervención importante”

El jefe de los servicios médicos del Deportivo de La Coruña, Carlos Lariño, acompañó a Alberto Quiles en su rueda de prensa y ofreció detalles de la operación a la que se va a someter el futbolista este jueves por la tarde en el Hopital Quirón. "Le van a colocar tres miniplacas de titanio mañana. Es una anestesia general, una intervención importante y vamos a intentar reducir los plazos lo que podamos. Ojalá podamos reducir todo lo que podamos, pero hablaremos después de la intervención. E iremos día a día. Habrá que colocarle una máscara, tendrá que estar cómodo con ella y todavía es pronto para dar una pronóstico claro”.