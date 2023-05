Quiles: “A finales de esta semana o comienzos de la otra, empezaré con la máscara”

Alberto Quiles sigue con la recuperación de su doble franctura en el pómulo. Es optimista y mantiene sus plazos de recuperación, con la idea incluso de llegar para tener unos minutos en la última jornada de la liga regular, que enfrentará al Deportivo contra el Pontevedra en Pasarón. “No hace ni una semana que me he operado y no tengo dolores. Ya he empezado a hacer trabajo de gimnasio y la verdad es que va todo fenomenal. Entonces sigo manteniendo ese plazo. Hoy creo que voy a recoger la máscara y ya sí que a finales de esta semana o comienzos de la otra, creo que me la voy a poner y a ver si ya puedo empezar a trotar por fuera y a correr y tal, y a ver qué tal voy con ella puesta”, declaró el atacante, al recoger el trofeo al mejor jugador del mes de abril.

El delantero onubense explicó que las molestias que sufría se han reducido mucho. “No tengo dolores. Las noches las estoy pasando bien. Lo único un poco malo es a la hora de comer, que sí que me molesta cuando mastico algo duro y, a la hora de tragar, un poco. Pero poco a poco esas molestias se me están quitando y bien. La vista antes sí que la llevaba un poco peor, ahora ya mejor. Ya veo casi bien, con lo que perfecto. Va la cosa muy bien”, apuntó.

En lo relativo al equipo, Alberto Quiles reconoce que la opción del ascenso directo se ha puesto muy difícil. “Mientras haya posibilidades, tendremos que ir a ganar los máximos puntos posibles para ir a ascender directo. Sabemos que está complicado, porque tienen que fallar varios equipos y alguno incluso dos veces. Entonces, a intentarlo y, si no se puede directo, por play off. El año pasado sí que fue un palo duro, pero este año no tiene por qué ser así. Y si ascendemos por play off, también va a ser igual de gratificante”, comentó.

Con respecto a los cánticos de Riazor contra Óscar Cano, el futbolista andaluz señaló: “Es una situación que a nadie le gusta, pero la gente que gasta su dinero en un abono y su tiempo en verte, hay que respetar la opinión que tengan. Estamos convencidos de que podemos lograr el ascenso, pero decirle a la gente que nos anime como está haciendo”.