Quiles y el Deportivo: renovación parada

El Deportivo inició hace meses los contactos con el agente de Alberto Quiles para intentar ampliar el contrato del delantero. Quiles tiene una temporada más sólo en caso de ascenso a Segunda División. Si los blanquiazules no suben, el andaluz es libre. Las negociaciones están paradas en estos momentos, tal y como reconoce el protagonista: “No se llegó a un acuerdo. Al final, ellos defienden al club y yo lo mío, pero no significa que haya enfado. Es una negociación, no hay acuerdo y no pasa nada”.

Desde su llegada a Riazor la pasada campaña. Quiles se ha convertido en uno de los mejores jugadores. Pichichi el curso anterior, en verano tomó la decisión de no intentar salir y quedarse en el Dépor para lograr el ascenso. Está contento en el club y en la ciudad, pero tiene 27 años y su salto al fútbol profesional no puede esperar mucho más. Él desea que sea en Riazor, y trabaja para conseguirlo.

LUCAS PÉREZ

El delantero también se refirió a las palabras del presidente Antonio Couceiro, en las que reconocía negociaciones abiertas para el fichaje del ariete del Cádiz en el mercado de invierno que se abre el próximo 1 de enero: “Ojalá venga. Un jugador que juega y marca goles en Primera División nos vendría de lujo”.

La plantilla sufrirá cambios en ese mercado. Ahora mismo, la única ficha libre es la que dejó Ibai Gómez. Antes, el equipo disputará su último partido de liga el domingo desde las doce de la mañana en el campo del Ceuta