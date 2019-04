“Quedan nueve partidos y tenemos que ganar los nueve”

Dani Giménez, uno de los capitanes blanquiazul, compareció esta mañana ante los medios de comunicación para valorar los cambios experimentados desde la salida de Natxo González y con la llegada de José Luis Martí al banquillo. “Necesitábamos esa frescura, recuperar esa sensación y no debería ser así, pero a veces con un entrenador nuevo, cambian radicalmente los entrenamientos, la mentalidad, no solo de los que no juegan, que es lógico y obvio, sino de los que están jugando. Me hubiera gustado que no llegase a pasar esto, pero eso ya es pasado y ahora tenemos que centrarnos en el partido de Pamplona”, declaró el guardameta.

Tras la derrota ante el Rayo Majadahonda por 0-2, el vigués comentó en zona mixta: “algo hay que hacer”. Esta mañana quiso matizar esas palabras. “No iba por el cambio de entrenador el algo hay que hacer. A la situación se llega por una mala gestión emocional del jugador. Cuando tú quieres y no puedes, es que algo has estado haciendo mal en los últimos meses. Al final para llegar a esa situación de impotencia tienes que haber recopilado cosas negativas que no te dejaban mostrarte como eres como futbolista. Hacer un cambio radical es lo único que te puede aportar algo positivo”, explicó.

A siete puntos del ascenso directo, con nueve jornadas por delante, Dani Giménez ve posible seguir peleando por estar entre los dos primeros. “Sin duda, son 27 puntos. Lo mismo que nosotros estuvimos irregulares en estos últimos dos meses, los equipos de arriba pueden hacer lo mismo. Nosotros tenemos una oportunidad buena, la gente está otra vez enganchada y tenemos un partido bonito, a mí me encanta jugar allí y puede ser un buen punto de partida”, apuntó.

Con respecto a los mensajes del nuevo entrenador José Luis Martí, el portero blanquiazul dijo que incidió “un poco lo que llevamos incidiendo en las últimas semanas”. “Lo más importante es creo que tenemos que ser un equipo ganador. Hay que hacer tres o cuatro cosas bien pero hay que ganar y a eso nos vamos a dedicar a entrenar hoy, pero para ganar el fin de semana. Quedan nueve partidos, tenemos que ganar los nueve. No tener miedo, hacer las cosas de manera valiente y que el Dépor tiene que salir a todos los campos a conseguir los tres puntos”.