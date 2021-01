¿Qué pasa si se para la Segunda B? ¿Cuándo sería válida la clasificación?

La RFEF descarta en estos momentos la suspensión de la competición pero son muchas las personas que tienen dudas sobre qué pasaría si la pandemia de la COVID 19 sigue aumentando y no queda más remedio que paralizar la Segunda B

Intentamos responder a esas dudas

Normas reguladoras y bases de competición de Segunda B y Tercera División. Temporada 2020/2021:

b) Para las competiciones con varias fases (subgrupos, grupos y fases clasificación).



En aquellas competiciones o divisiones en que hubiera diversas fases (subgrupos, grupos y eliminatorias) si por cualquier circunstancia de fuerza mayor no pudiese finalizar la totalidad de la competición, es decir, la disputa de todos los partidos previstos desde el inicio, antes del 30 de junio, se someterá a la Comisión Delegada de la RFEF la resolución específica de la situación siempre teniendo en cuenta que para que puedan existir ascensos y descensos deberá haberse completado como mínimo el 50% de los partidos que correspondiera disputar para conseguir el objetivo o resultado competitivo fijado para la siguiente temporada (ascenso, descenso) y en caso de igualdad de situaciones se resolverá por coeficiente computado en la totalidad de los partidos disputados sumando todas las fases disputadas hasta el momento en que no se pudo seguir disputando”

Este sería el artículo que le correspondería al Deportivo si se paraliza la liga por la pandemia de la COVID 19. Es decir, en estos momentos, la clasificación no sería válida. Para ascender, el equipo coruñés tiene que disputar 26 encuentros, 18 de la primera fase, seis de la segunda y los dos del play off. El mínimo sería de 13, así que la tabla empezaría a contar después de estas dos jornadas en Riazor, ante el Compostela y Unionistas y ante el Coruxo a domicilio. La duda estaría en que existen dos subgrupos de 11 equipos, que jugarían un total de 28 partidos, por lo que la mitad serían 14 y no 13.

Puede darse el caso de que se suspenda y los equipos no hayan disputado el mismo número de partidos. Habría que hacer un coeficiente entre los puntos y las jornadas celebradas

“Si un equipo o varios, por causas de fuerza mayor, no pudiera/n disputar uno o varios partidos en la competición regular durante la temporada y los mismos no pudieran ser disputados antes de finalizar la misma, la clasificación final se realizará mediante el sistema de coeficientes, es decir, la relación entre los puntos obtenidos y el número de partidos disputados, siempre que el número de partidos no disputados para ese equipo concreto no sea superior al 20% de la mayoría de los equipos en la misma competición”