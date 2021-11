¿Qué pasa si el Extremadura no se presenta en Riazor?

El Caso Extremadura no se terminará el domingo. Los jugadores y el cuerpo técnico deberán decidir en las próximas horas si se suben al autobús mañana sábado y juega el domingo en Riazor ante el Deportivo. La semana pasada no ejercieron su derecho a la huelga y dieron de plazo hasta hoy viernes para que les den una solución a los meses que les deben. Si no la hay, no jugarán. Analizamos los diferentes escenarios.

INCOMPARECENCIA EN RIAZOR

Si no se presentan al partido del domingo a las doce de la mañana ante el Deportivo, al equipo coruñés se le daría el encuentro por ganado por un marcador de 3-0 por la incomparecencia del rival.

CONSECUENCIAS PARA EL EXTREMADURA

Además de darles el partido por perdido, al conjunto que entrena el coruñes Manu Mosquera le quitarían tres puntos de la clasificación. Actualmente, tiene doce y se quedaría con nueve, en zona de descenso.

El Extremadura, de no comparecer en Riazor, quedaría a una incomparecencia de su expulsión de la competición. En la primera te quitan tres puntos y en la segunda te echarían de la liga

¿QUÉ PASA SI DEJAN LA COMPETICIÓN?

Al estar en la primera vuelta, los resultados obtenidos por el Extremaudura se respetarán, y los siguientes a la expulsión, se le darán por ganados a su rival por la media de goles encajados por los de Almendralejo

Artículo77.2 del Código Disciplinario de la RFEF

“En el supuesto de una segunda incomparecencia en la misma temporada, o retirada de la competición, el culpable será excluido de la competición, con los efectos siguientes

a) siendo la competición por puntos, se respeterán todas las puntuaciones obtenidas por los demás clubs hasta el momentos, y en el resto de encuentros a celebrar se dará por vencedor a los oponentes por el resultados de la media de los goles encajados por el equipo excluido”





Resultados del Extremadura





J1: Sanse 1 Extremadura 0

J2 Extremadura o SD Logroñés 0

J3 Unionistas 3 Extremadura 0

J4 Extremadura 1 Racing de Ferrol 0

J5 Extremadura 3 Rayo Majadahonda 2

J6 Talavera 1 Extremadura 1

J7 Extremadura 1 Valladolid B 0

J8 Cultural Leonesa 2 Extremadura 1

J9 Extremadura 1 Tudelano 1

J10 Badajoz 2 Extremadura 0

J11 Extremadura 1 DUX 2