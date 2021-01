¿Qué pasa si el Deportivo no se mete entre los tres primeros?

La situación del Deportivo es alarmante. La crisis que atraviesa el equipo coruñés, con sólo dos puntos sumados de los últimos quince, lo coloca en un momento de extrema gravedad. Ahora mismo es tercero, pero es algo virtual a la espera de que se actualice la clasificación. Los blanquiazules tienen dos puntos más que el Celta B pero con dos partidos más, y uno sobre un Racing de Ferrol que también tiene un encuentro aplazado (precisamente ante el filial celeste). Ambos podrían superar al Dépor, que se colocaría quinto, fuera de los puestos que te permiten seguir optando al ascenso.

Cuando se dio a conocer el sistema de competición, la gran mayoría de gente se fijó, como era lógico, en el camino a seguir para regresar al fútbol profesional. Primera fase en la que te debes meter entre los tres primeros, segunda con los tres mejores del otro subgrupo y arrastrando los puntos, y play off de dos eliminatorias a partido único en sede neutral si lograbas, de nuevo, estar entre los tres mejores en la segunda fase.

Tal y como está siendo la trayectoria, explicamos qué pasa si el Deportivo no entra entre los tres primeros.

SI QUEDA ENTRE EL CUARTO Y EL SEXTO

Dirá adiós al ascenso al fútbol profesional y tendrá que pelear por no descender a la Segunda División de la RFEF. Se arrastran los puntos y se enfrentará al cuarto, quinto y sexto del otro subgrupo. Deberá quedar entre los dos primeros para quedarse en la Primera División de la RFEF. Y es que en la temporada 2021-2022 habrá una reestructruación de la Segunda B. Desaparece esta categoría y se formará una Primera División de la RFEF con 40 equipos, que sería el equivalente a la actual Segunda B, aunque con muchos menos clubs. Es la antesala al fútbol profesional. Si caes a la Segunda División de la RFEF tendrás que lograr dos ascensos para volver a la LFP, como hasta ahora tenía que hacer un conjunto de Tercera.

EL PEOR DE LOS ESCENARIOS: ENTRE EL SÉPTIMO Y EL DÉCIMO

El primer descenso ya es oficial y toca pelear por no sufrir un segundo. Eres equipo de la Segunda División de la RFEF y luchas por no bajar a Tercera División, es decir, tres categorías por debajo del fútbol profesional. Te volverías a juntar con el otro subgrupo y deberías quedar entre los tres primeros para, al menos, no bajar un escalón más.

CLASIFICACIÓN ACTUAL

PUNTOS PARTIDOS JUGADOS

1. Unionistas 24 11

2. Zamora 18 10

3. Deportivo 16 11

4. Racing de Ferrol 15 10

5. Compostela 15 11

6. Celta B 14 9

7. Pontevedra 13 10

8. Coruxo 10 11

9. Salamanca 7 11

10. Guijuelo 6 8