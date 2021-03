El Racing de Ferrol ha comunicado que se suspende el partido que tenía que disputar contra el Guijuelo este fin de semana en A Malata por los positivos que hay en el equipo departamental. Es la segunda jornada que tiene que aplazar el conjunto verde tras la de este pasado domingo en O Vao contra el Coruxo.

¿Qué pasa con el final de la primera fase?

APLAZAR LA ÚLTIMA JORNADA

Prevista para el domingo 21 de marzo en horario unificado, se retrasaría siete días, hasta el domingo 28 para que el Racing pudiese jugar sus partidos aplazados y que todos llegasen en las mismas condiciones. Es lo que ha hecho la Federación Española con la División de Honor de juveniles. Se retrasó la última jornada hasta que todos se pusiesen al día, tal y como lo explicó Óscar Gilsanz, técnico del Deportivo, en COPE Coruña: “Había varios partidos pendientes y creo que con buen criterio para tener todos las misma opciones y jugar en horario unificado y todos con sólo esa jornada por disputar. Es lo más justo para la competición”.

APLAZAR LAS DOS ÚLTIMA JORNADAS

No parece que se la opción a la que vaya a recurrir la Federación. Por ahora, el Racing de Ferrol ha comunicado su aplazamiento pero el resto de equipos siguen con sus planes de jugar este fin de semana. El Deportivo, por ejemplo, visita el domingo a partir de las 11:30 horas al Celta B en Barreiro

¿Y SI EL RACING NO PUDIESE JUGAR SUS PARTIDOS?

Afortunadamente, los positivos del Racing se han quedado en seis y el resto están confinados pero a finales de esta semana podrían regresar a los entrenamientos para jugar las tres últimas jornadas de la primera fase. En caso extremo, que no se pudiesen disputar los encuentros, el reglamento establece un sistema de coeficiente de puntos. “Si un equipo o varios, por causas de fuerza mayor, no pudiera/n uno o varios partidos en la competición regular durante la temporada y los mismos no pudiera ser disputados antes de finalizar la misma, la clasificación final se realizaría mediante el sistema de coeficientes, es decir, la relación de puntos obtenidos y el número de partidos disputados”. El Racing lleva 23 puntos en 15 partidos, a 1,5 por encuentro. Se quedaría en 27,5 puntos. De todos modos, todo indica que no habrá que recurrir a esto y podrá jugar sus duelos. Al Coruxo y al Guijuelo también se les tendría que aplicar el coeficiente en este encuentro