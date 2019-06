“El que se lo merezca va a jugar, sea juvenil, gallego o de fuera”

Luisito trabaja en la planificación de la nueva temporada con el Fabril con la máxima ilusión. El técnico del filial deportivista atendió la llamada de Deportes Cope Coruña para contar su proyecto para el nuevo curso. “Al final el equipo va a ser prácticamente nuevo. Se fueron muchísimos jugadores de la temporada pasada y lo que sí tengo claro, tanto con Carmelo del Pozo como con Ángel Becerra (secretario técnico), es hacer un equipo competitivo y que los niños cuando suban al primer equipo vayan con un nivel muy alto, que valgan para entrenar con el primer equipo y tratar de que un jugador consiga debutar y asentarse en el primer equipo. Eso nos va a llevar también a que tengan que ganar todos los partidos posibles. Porque la formación no implica que tú quieras ganar los partidos y ascender”, aseguró.

El técnico de Teo premiará el rendimiento, sin mirar el carnet de identidad. “El que se lo merezca conmigo va a jugar sea juvenil, gallego o de fuera. Lo que importa es que los futbolistas de la cantera y sobre todo del Fabril que noten el primer equipo muy cerca. La persona más ambiciosa y exigente consigo mismo soy yo, yo soy más ambicioso que nadie y una vez que estoy aquí y empiezo el proyecto desde el principio, aparte de formar futbolistas, yo quiero ganar todos los partidos”.

Renovación apalabrada

Luisito reveló que, de mantenerse Tino Fernández en la presidencia, sabía que su renovación era prácticamente un hecho. “Cuando estaba Tino yo estaba prácticamente renovado, faltaba la firma porque le dije que al final ya firmaría. Lo que menos pensaba es que pasara lo que pasó, la dimisión de Tino Fernández. A partir de ahí, las cosas cambian porque no sabes quién va a entrar de presidente y yo lo que no quería es ser un lastre. Si viene un presidente y no me quiere...pues..., pero lo que sí tengo claro es que Carmelo apostó por mí y fue quien explicó a este Consejo de Administración en la reunión por qué quería que fuera Luisito el entrenador”, declaró el entrenador deportivista que no conocía a Paco Zas personalmente hasta su llegada a la presidencia. “Yo sabía quién era, y él quien era yo, no nos conocíamos personalmente. El otro día estuvimos reunidos un largo tiempo y le deseo toda la suerte del mundo”.

Futuro de Manuel Pablo

Con respecto a la continuidad de Manuel Pablo, que termina contrato el 30 de junio, Luisito señaló: “Yo estoy muy contento con Manuel. Aun no hablamos porque nos tenemos que sentar para organizar todo el organigrama del Fabril, pero evidentemente es una persona de club, que ahí yo tengo poco que ver, porque va a depender de lo que él quiera y en ese aspecto tendrá que hablar con el club, y Manuel hará lo que a él le convenga, hablará con Carmelo del Pozo, con Ángel Becerra y conmigo y hay que esperar porque se marchó de vacaciones y cuando vuelva nos sentaremos a hablar con él”.