¿Qué beneficia al Deportivo en el Racing-Guijuelo?

Tras la derrota del Racing en O Vao ante el Coruxo (3-1), el Deportivo ve cómo aumentan sus opciones de meterse entre los tres primeros y seguir soñando con el ascenso. Antes de la última jornada, que será el domingo 28 de marzo a las doce de la mañana en horario unificado, el Racing recibe este domingo en A Malata al Guijuelo para disputar el segundo de los encuentros que tenía aplazado por el coronavirus.

Los ferrolanos llegan a ese compromiso con 23 puntos y sin evitar todavía un primer descenso. El Pontevedra, séptimo, está a dos puntos. Por ello, un empate ante el Guijuelo pone a los verdes con tres de ventaja sobre los granates, con el golaveraje particular empatado. En esa última jornada, al Racing y a Unionistas les valdría un punto para lograr sus objetivos: los salmantinos meterse entre los tres primeros y los gallegos evitar un primer descenso, una igualada que sería perjudicial para los intereses del Deportivo, que, ganando al Zamora, necesita o la derrota de Unionistas o que el Celta B no gane en Coruxo. Se quedaría sólo con esta segunda opción

Repasamos los posibles escenarios dependiendo del resultados del Racing-Guijuelo

VICTORIA DEL RACING

Se coloca con 26 puntos, evita un primer descenso y llegaría con opciones de meterse entre los tres primeros en la última jornada. No le valdría el empate con Unionistas. Dependería de otros resultados. Ganando necesita que el Dépor no lo haga. A partir de ahí, si vence por dos tantos le ganaría el golaveraje particular a los charros. Si el Dépor gana, necesita que el Celta B no lo haga en O Vao. En este supuesto, se meterían el Zamora, el Deportivo y el Racing.

EMPATE

Llegaría con 24 puntos y opciones remotas de clasificarse entre los tres primeros. Como dijimos antes, es el peor escenario para el Dépor. Si se centra el eludir un primer descenso, le llega un punto, punto que también le vale a Unionistas para estar arriba. Una derrota verde podría provocar que bajase la séptima plaza y descendiese a Segunda División de la Federación y pelease en la segunda fase por no bajara Tercera

DERROTA DEL RACING

Encararía la última jornada con sólo dos puntos sobre el descenso. Solo ganando a Unionistas asegura no bajar a la Segunda División de la Federación.. Si empata, dependería de los resultados del Compostela (que recibe al Salamanca) y del Pontevedra (que juega en el campo del Guijuelo)