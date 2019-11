“Que la afición muestre su disconformidad, pero nunca deje de alentar”

Fabricio Coloccini fue el protagonista de lujo de Deportes Cope Coruña. El argentino, actualmente en las filas del San Lorenzo, sigue la actualidad del cuadro herculino desde su país y está también preocupado por la delicada situación clasificatoria. “Lo vengo siguiendo y un poco preocupado por la situación. Yo lo he vivido, lo he sufrido en su momento con aquel equipo de Lotina en la primera vuelta, que después con un cambio táctico que hizo Miguel Ángel lo pudimos revertir e incluso hicimos números hasta de Champions en la segunda parte. Espero que eso suceda así ahora y que puedan revertir la situación”, comentó.

El central ex deportivista explicó que una de las claves del éxito en aquella temporada 2007-2008. “Además de cambio de sistema y que nos sentíamos cómodos en el sistema, fue un poco el trabajo en conjunto que tuvimos ese año. Yo creo que una de las grandes virtudes es que Miguel Ángel se abrió con nosotros, con los jugadores, le volcamos nuestras inquietudes, lo que sentíamos dentro de la cancha y en conjunto pudimos encontrar una solución porque muchas veces, obviamente es el entrenador el que tiene que tomar las decisiones y el que manda, pero en este caso era algo que no podíamos sacar adelante, que hasta el mismo Miguel Ángel empezó a dudar en cierta forma y se abrió, con total sinceridad, nos preguntó y entre los jugadores y el cuerpo técnico pudimos sacar eso adelante porque trabajamos en conjunto”, declaró.

Con respecto a la presencia de líderes en el vestuario, Coloccini explicó: “Es importante y yo te digo algo y salgo un poco en defensa de los chicos que tienen hoy en el vestuario. Muchas veces los líderes no se ven dentro de la cancha o no parecen ser líderes. Pero sin embargo, dentro del vestuario pueden ser líderes. En una de esas creemos que no hay líderes y los hay y pueden manejar el vestuario. Pero sí que son importantes. Si no los hubiera, es importante porque es el momento donde se pasa feo y donde hay que poner el pecho y llevar a los compañeros hacia delante y a buscar los resultados. Y sin miedo y sin temor porque peor de lo que se está yendo ahora no se va a poder ir”.

El defensor argentino no contempla la posibilidad de un descenso de categoría del Deportivo de La Coruña. “Nunca me paré a pensar que el Dépor pueda bajar a Segunda B, porque no podría llegar a entender que el Dépor, un equipo de Champions, que ha jugado Europa League, UEFA, que ha estado entre los mejores, descender de categoría sería algo muy triste, pero confío también en los dirigentes que hoy está manejando al club, que lo puedan sacar adelante y que hagan todo lo posible para volver a hacer sonreír a toda la afición del Dépor”, apuntó.

Fabricio Coloccini quiso mandar también un mensaje a la afición blanquiazul: “Que sí muestren su disconformidad, que eso siempre es positivo, pero que nunca dejen de alentar al equipo, que nunca vayan en contra de nuestros jugadores, que son los que están peleando por nuestros honores, por nuestra institución. Entonces, en los 90 minutos, alentando, como siempre lo hicieron, porque a nosotros, incluso en nuestro peor momento, siempre estuvieron alentándonos. Así que mostrar su disconformidad, pero siempre en esos noventa minutos 'a full' con el equipo porque es cuando más lo necesita”.

El futbolista argentino no descarta regresar al Deportivo de La Coruña. “Lo que pasa es que se hizo muy extensa la estadía en Newcastle, cosa que disfruté, y ya después sí quería retirarme en San Lorenzo, en mi equipo de toda la vida, pero bueno, el fútbol te da muchas oportunidades en el sentido en que uno puede llegar a ser entrenador, manager de club y eso son cosas que uno contempla y siempre abierto y con la mentalidad abierta siempre de crecer, así que me gustaría seguir creciendo después del fútbol y por qué no en algún momento poder volver al Dépor, el club donde me hizo feliz allí no solamente en lo futbolístico sino también en la vida cotidiana”.