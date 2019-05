Manuel López Cascallar ha sido el protagonista de las entrevistas electorales de DEPORTES COPE CORUÑA. El candidato desgranó las líneas maestras de su proyecto, con el que quiere convencer a los accionistas en la Junta del próximo día 28 para suceder a Tino Fernández. “Creo que tenemos el mejor proyecto y a las mejores personas para llevarlo a cabo”

Proyecto deportivo

“Queremos un modelo de cantera. Lo primero es centrar el tiro en el mercado gallego. Tienes que ser referente en tu zona más próxima. No puede ser que un niño de Betanzos se vaya al Celta. Nos tenemos que rebelar contra eso. Pero no nos podemos quedar en el mercado gallego, y para eso ponemos encima de la mesa algo que ya hacen muchas empresas, como es la inteligencia artificial”. En este sentido, quiso explicar más a fondo en qué consistiría esta aplicación: “Todo lo que tiene que ver con el reclutamiento. El modelo tradicional es que dependes de los ojeadores y de los recursos que tengas y de bases de datos comunes que tienen muchos clubes. A día de hoy, en muchas empresas hay la posibilidad de que, a través de la tecnología, el primer casting, una vez programadas los parámetros del perfil que nosotros buscamos, ese primer filtro se haga de forma directa, no tenga que ser 'in situ'. Los profesionales del club crearán los parámetros para que esa tecnología haga los primeros filtros”

Futuro de Carmelo del Pozo

“Me vale para Carmelo y para Martí. Si Carmelo se adapta a nuestro modelo de cantera, contaremos con él”

Aspectos económicos

“Ahora un mono con platillos sabe que hay un límite salarial y hay que cumplir. Pero que tengas que cumplir no significa que no puedas crecer. El crecimiento orgánico es crecer como organización pero sin generar deuda. Pero con esto sólo no llega. Hay que reducir costes”

¿Directiva profesional?

“Los estatutos hoy dicen que no. Yo dije hace cinco años que no hacía falta, pero hoy empezamos con que no y en la próxima Junta lo pondremos encima de la mesa y que los accionistas decidan”

Sistema de elección de consejeros

Se podría dar el caso que se eligiesen consejeros de varios candidatos. En caso de que eso se produjese, y no tuviese mayoría, Cascallar tiene claro que sí estarían en la directiva. “Sí que vamos, pero para mantener nuestras ideas. Que todo el mundo sepa que cada acción que nos deleguen van a valer para poner encima de la mesa nuestras propuestas”

Descuentos en abonos

Puede generar un menor ingreso, algo que intentará evitar con un mayo número de socios. De todos modos, la idea de la reducción de precios (de hasta un cincuenta por ciento) tiene una filosofía de fondo: “No solo estamos pensando en el corto plazo. Invertir en deportivistas de futuro es un buen negocio”.