El proyecto de A Coruña para el Mundial se presenta sin el Dépor y con preguntas sobre financiación

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó esta mañana el proyecto de A Coruña como sede del Mundial 2030, una vez que la FIFA y la RFEF hicieron público este viernes que la ciudad será una de las once sedes españolas para esta cita deportiva. La regidora local estuvo acompañada por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, la subdelegada del Gobierno, María Rivas, y del vicepresidente y del secretario xeral de la Real Federación Galega de Fútbol, Juan Luis Villamisar y Diego Batalla.

Sin el Deportivo

Ningún representante del Deportivo de La Coruña asistió a la cita. El club coruñés emitió un comunicado en la mañana de este sábado en el que explicaba sus motivos. "Las agendas de nuestros representantes institucionales nos impiden asistir a dicho acto debido al poco tiempo de preaviso, ya que nuestro responsable de protocolo recibió la invitación de la Alcaldesa Inés Rey este pasado viernes por la tarde, más exactamente a las 17:24 horas. Solo unos minutos antes, la Vicepresidenta Michelle Clemente y el Consejero Delegado habían sido informados en sus teléfonos, a través de WhatsApp. Sumado a esto, el RC Deportivo nunca ha participado ni recibido ninguna información acerca de las gestiones mantenidas por los diferentes estamentos en torno a este acontecimiento. La prioridad del RC Deportivo es mantener el estadio ABANCA-RIAZOR con un aforo de 32.471 localidades, acorde al tamaño de nuestros abonados y que asegure el presupuesto necesario para confeccionar nuestras plantillas y las inversiones destinadas al desarrollo y crecimiento del Club.Entre los objetivos del RC Deportivo se encuentra tener un estadio categoría 4 de UEFA, llegado el momento de disputar competiciones europeas. Pero ni el Club ni sus accionistas están dispuestos a poner en riesgo la sostenibilidad del Club para dar respuesta a una aventura de la que nunca han sido partícipes ni han sido consultados para formar parte de ella".

Preguntada por esta ausencia, Inés Rey señaló: "Siempre hemos contado con ellos y así lo seguiremos haciendo, agradeciendo enormemente la colaboración que nos han prestado en estos dos años y estoy segura de que vamos a seguir por este camino".

Diego Calvo dice que el CSD debe participar en la financiación



El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo declaró lo siguiente en su intervención:

"Como responsable dos deportes en Galicia teño que amosar a miña satisfacción porque ao final se escollera unha sede polo menos en Galicia para o Mundial 2030. É certo que as candidaturas son municipais e o peso recaeu nos concellos á hora de conformar a candidatura. Nese sentido estamos encantados de que o Mundial 2030 teña polo menos unha sede en Galicia. En setembro de 2022 tomamos un acordo no Consello da Xunta de Galicia onde nos compremetemos a colaborar dentro das nosas posibilidades.

Creo que a partir de agora comeza unha nova etapa. E aproveitando con toda a lealdade alcaldesa esa nova etapa, nós pedimos unha maior participación, un maior diálogo entre todas as administracións, sobre todo cando nós formamos parte e amosamos xa o noso compromiso de participar tamén na financiación das obras. Porque se teñen publicado cousas que non son certas, se teñen publicado porcentaxes que non son certos. Nós cremos que como Administación vamos a estar, non teñas ningunha dúbida, vamos a estar co Concello da Coruña e tamén creo que teñen que participar o resto de administracións. O Concello que xa o está facendo, pero ten que participar tamén a Deputación, a Xunta de Galicia e ten que participar tamén o Consello Superior de Deportes. Non se entendería que España celebre un Mundial e o Mundial o paguen os concellos, o paguen as deputacións e as comunidades autónomas. O Consello Superior de Deportes ten que participar. Seguramente no Santiago Bernabéu haberá pouco que apoiar, e en San Mamés porque xa está feito, pero hai outras cidades en España que seguro van necesitar o apoio do Consello Superior de Deportes. Cremos que esa financiación ten que ser a partes iguales e intervir tamén o Consello Superior de Deportes porque é o máis razonable. A partir de aí, veremos o proxecto final e dende logo a Xunta de Galicia vai participar".