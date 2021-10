Tranquilidad y seguir trabajando. Es la receta del Deportivo para regresar a la senda de la victoria en el partido del sábado ante el Real Unión de Irún en el Stadium Gal. Los blanquiazules llegarán a tierras vascas después de dos jornadas sin ganar. Perdieron ante Unionistas en Salamanca y empataron en Riazor contra la SD Logroñés. A pesar de estos dos tropiezos, Diego Aguirre no cree que el equipo esté en el primer momento complicado de la temporada: “Bache no tenemos. Contra el Unionistas jugamos en el campo del líder, que además es de otra superficie, hierba artificial, y competimos muy bien. Y el otro día jugamos bien durante setenta minutos y no supimos meterla. Es pronto para decir que estamos en un bache”. En ese sentido, el zurdo afirma que no afrontan el compromiso del fin de semana con ningún tipo de presión extra: “Todos los partidos hay que ganarlos, lleves diez victorias o diez derrotas. Todos los partidos son importantes. Vamos con la intención de llevarnos los tres puntos”

BORJA JIMÉNEZ

El técnico ha dicho en varias ocasiones que no puede cambiar su forma de trabajar o de entrenar por un mal resultado, que entiende que el jugador no puede detectar muchas diferencias durante la semana si se ha ganado o se ha perdido. Aguirre confirma la actitud del entrenador durante estos días en Abegondo: “Nos ha enseñado los fallos y en qué podemos mejorar. Nos ha dicho que estemos tranquilos, que estamos haciendo muchas cosas bien. Estamos trabajando para que esos errores que cometemos, corregirlos”.

El Deportivo prepara el encuentro con la buena noticia de la recuperación de Trilli. El lateral ya se ejercita con normalidad junto al resto de sus compañeros y la idea es que reciba el alta médica y pueda entrar en la lista de convocados. Trilli sólo ha podido jugar el primer partido de liga ante el Celta B en Riazor.