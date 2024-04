Primera oportunidad de ascenso para el Dépor ABANCA

El Dépor ABANCA tiene hoy su primera opción para certificar su ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. A falta de tres jornadas para el final de la competición, las blanquiazules tiene cuatro puntos más que el Espanyol, que es su principal perseguidor. Si saldan con victoria su duelo y el cuadro perico pierde, el regreso a la Liga F sería una realidad.

Los duelos que tienen los dos equipos, el deportivista y el espanyolista son asequibles sobre el papel. El Dépor ABANCA visita hoy a las siete menos cuarto al penúltimo Atheltic B, y el Espanyol recibe a las 16:30 horas al colista Madrid II. Las de Irene Ferreras ya sabrán lo que ha hecho el conjunto catalán antes de afrontar su encuentro en Lezama. La entrenadora asegura que no piensa en esas cuentas: “Sin pensarlo. No miro eso. Me lo han dicho durante la semana y soy consciente de que se puede dar, pero no vamos a pensar en nada que no tenga que ver con nosotras. Tenemos que ir allí a ganar, a volver a ganar porque es lo que nos lleva gustando toda la temporada. El equipo sabe hacerlo, tiene capacidad y estamos en un buen momento a nivel de energía, pese a los últimos resultados. Estoy disfrutando muchísimo del día a día con este equipo. Creo que cada vez somos más equipo. Nos dedicamos al deporte de rendimiento para vivir este tipo de situaciones y lo queremos disfrutar, siendo muy conscientes del día a día y del paso a paso”.

La penúltima jornada, en Riazor

El Dépor ABANCA volverá a jugar en el estadio de Riazor con motivo de la 25ª y penúltima jornada de la Primera Federación Iberdrola, frente al Cacereño el domingo 21 de abril a las 12:00 horas. Será el tercer encuentro que las blanquiazules disputen en el feudo herculino en la presente temporada.