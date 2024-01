La primera oferta del Deportivo por Luis Chacón "se aleja bastante de la cláusula"

El director deportivo del Arenteiro, Álex Vázquez, reveló en Deportes Cope Coruña que la primera propuesta del Deportivo para hacerse con los servicios de Luis Chacón “se aleja bastante” de la cláusula de rescisión del futbolista, que es la cantidad que ha marcado el club ourensano para deshacerse del eumés.

La primera llamada del Dépor, el lunes

“Lo cierto es que ayer (por el lunes) el Deportivo nos notifica el interés de ellos en incorporar a Luis. Recibo una llamada de su director deportivo y le comento un poco la postura que tenemos nosotros. A pesar de que yo ayer no me esperase esa llamada, sí que es cierto que de puertas para dentro ya valorabamos que se pudiese dar esta situación, porque es un futbolista que está marcando diferencias en la categoría y era algo que se podía dar. De hecho, a lo largo del mercado ha habido otros equipos que han preguntado, que han contactado con nosotros y siempre hemos dicho lo mismo, que tiene una cláusula de rescisión. Nosotros no buscamos hacer ningún tipo de negocio con Luis, lo incorporamos para que nos ayude a salvar la categoría y entendemos que sin él, va a ser mucho más complicado. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de intención de que salga del Arenteiro y por eso nos atenemos a que hay una cláusula de rescisión y, si se abona, no podemos hacer nada”.

Primera oferta, muy lejana

“La postura que le transmití es la intención que tenemos, pero estamos abiertos a escuchar y valorar. Es cierto también es que hemos recibido una propuesta que se aleja bastante de la cláusula y de lo que a nosotros nos gustaría. A día de hoy, a las tres y media de la tarde, te diría que está la cosa bastante lejos. Si ellos lo quieren y están dispuestos, ejecutarán la opción de compra y, si no, no lo harán y nosotros estaremos felices porque tendremos a Luis con nosotros hasta final de temporada”.