José Luis Martí se lleva 19 jugadores a Zaragoza porque todavía no sabe si podrá contar con Somma. El Comité de Apelación no ha comunicado todavía al Dépor si atiende su recurso para que el italiano pueda jugar mañana en La Romareda (18:00 horas). Los blanquiazules tienen opciones de volver a la zona de play off si ganan y no lo hace el Málaga, pero el técnico balear no quiere ir más allá del duelo ante el conjunto maño: "Me preocupa lo que depende de mi. Hacerlo lo mejor posible para ganar. Lo que suceda en otros campos no depende de mi".

El Zaragoza está entrenado por un ex del Dépor, Víctor Fernández. Levan una temporada complicada. Han pasado de pelear por ascender a luchar por mantener la categoría, pero Martí no se fía: "Es un equipo con mucha posesión de balón, condicionado por la clasificación, pero es un equipo grande y debemos estar ordenados".

El Dépor recupera a Marí, ausente en Soria por sanción, y sigue teniendo la baja de Krohn-Dehli por lesión.