Portugal sigue insistiendo en el interés del Sporting por Yeremay, pero el Deportivo mantiene la tranquilidad

Yeremay sigue siendo protagonista de la prensa de Portugal. El Sporting mantiene al canario en el radar y periódicos como el Diario Récord habla de semana decisiva

Incluso, desde ese diario deportivo hablan de que el jugador sería aliado de los lusos en su afán por contar con él, que estaría dispuesto a abandonar el estadio de Riazor

A Bola, por su parte, habla de un contrato hasta 2030 para el blanquiazul y el desembolso más importante de la historia del Sporting para cerrar el traspaso

LA POSTURA DEL DEPORTIVO

Desde la entidad herculina, la postura sigue siendo la misma: no negocian por su estrella y a todo aquel que pregunta se les remite a la cláusula, tal y como dijo la pasada semana Fernando Soriano. El Deportivo tiene claro que Yeremay es una pieza básica para aspirar al ascenso a Primera y no tienen ninguna necesidad de vender. La economía blanquiazul pasa por un buen momento. Prueba de ello es que, a diferencia de muchos equipos tanto en Primera como en Segunda, no han tenido ningún problema para inscribir a los jugadores y Antonio Hidalgo pudo contar con todos los fichajes en el estreno liguero contra el Granada, que terminó con el triunfo gallego por 1-3 en el estadio Nuevo Los Cármenes

RELACIÓN YEREMAY-BENASSI

El atacante siempre ha dejado claro que mantiene una gran relación con Massimo Benassi, Director General del Dépor. Yeremay defendió públicamente su gestión después de las críticas de Riazor

ÚLTIMA RENOVACIÓN

Hace menos de dos meses, el 10 firmó un nuevo contrato con el Dépor. Hasta 2030 con opción a tres más. “El nuevo vínculo contempla también una mejora en su cláusula de rescisión”, dice el club en su página web. La cantidad ya superaba los 30 millones de euros antes de esa nueva subida. El Deportivo no negocia y la única opción sería que el futbolista mostrase su intención de irse. Massimo Benassi, Consejero Delegado de la entidad herculina, habló del 10 en Deportes COPE Coruña: "Es un proyecto que se desarrolla de forma muy rápida y ese crecimiento, él lo ve. En el día a día, a la hora de incorporar jugadores, ayuda. Esta renovación no es la renovación de Yeremay. Es la continuidad de un proyecto.

En el mes de junio, el jugador dejó claro su sueño.

En una entrevista publicada en los canales oficiales del Deportivo de La Coruña , Yeremay Hernández habla de sus deseos futuros. “Quiero seguir ayudando al Dépor. Poder ascender a Primera y seguir aportando mi granito de arena para que el Dépor esté lo antes posible en Primera División”, comenta.

El futbolista canario asegura que profesa amor por los colores blanquiazules. “El Dépor es el equipo que quiero, el equipo que amo. Tengo, como ya sabe mucha gente, un cariño especial porque al final llegué muy joven. Sigo siendo joven, pero llegué cuando era más niño y llevo ya unos cuantos años aquí, me crié aquí y mi amor por el Dépor es algo que está claro porque la gente lo ve, lo sabe y significa muchas cosas vestir todos los sábados o domingos la camiseta del Deportivo en este estadio”, asegura.