¿Por qué un 24 % de los socios del Deportivo son menores de edad? Conocemos sus razones

El Deportivo de La Coruña tiene previsto dar a conocer en las próximas horas su campaña de abonados para la temporada 2024/2025 y son muchos los que aguardan con expectación para conocer todos los detalles. Algunos son los más pequeños de la casa, porque un 24 % de los 29.007 abonados del curso pasado son menores de edad, es decir, cerca de siete mil. Las edades con mayor número de socios son las comprendidas entre los doce y los diecisiete años.

¿Por qué ha crecido tanto la pasión blanquiazul entre los jóvenes en campañas de pocos éxitos deportivos? Es la gran pregunta que responden muchos de ellos. Algunos han heredado de sus padres y madres el fervor deportivista, otros destacan el gran ambiente que viven con sus amigos en el estadio y los más jóvenes tienen a varios ídolos entre los jugadores de la plantilla que entrena Imanol Idiakez.

Voces de jóvenes socios del Deportivo

"Yo soy del Dépor como mi padre, porque mi padre está todo el día hablando del Dépor y, además, a mí me gusta ir a Riazor a ver él Dépor y animarlo", comenta Irene, de doce años. Su hermano Alejandro ha vivido la misma situación: "Gracias a mi padre, que lleva siendo del Dépor muchos años. También porque yo nací en A Coruña y hay que animar al equipo de tu ciudad y me gusta ir al estadio".

Anxo y Xoel también son hermanos y destacan "la fiesta" que viven en Riazor. "Me gusta ir a Riazor porque siempre que voy estoy con mis amigos, paso el día que ellos, y me encanta el fútbol. Siempre que hay partido me lo paso bien", asegura Anxo. "Soy del Dépor porque llevo viéndolo desde pequeño. Cuando tenía seis, siete años, bajamos a Segunda. Después, intentamos subir y volvimos a bajar a Segunda B. Desde ahí vamos siempre a Riazor porque es fiesta y es un partido que a todos nos gusta ver y a ver cuándo subimos a Primera", añade Xoel, de quince años.

Los ídolos de los más pequeños

Los más jóvenes tienen a Mella, Yeremay y Lucas Pérez como sus jugadores preferidos. "Me llamo Lucas, fui socio desde que nací y mi jugador favorito es Yeremay porque corre mucho la banda y se esfuerza mucho". "Me llamo Oliver, soy socio desde los tres años y me gusta ir al Dépor porque me gustan las canciones de los Blues". "Soy Pepe, soy socio del Deportivo desde que nací en 2012 y me gusta ir al estadio porque cada vez que el Dépor marca un gol salgo en la pantalla". "Me llamo Mario. Me gusta su estadio, su afición y a lo mejor algún día jugaré en el Dépor".