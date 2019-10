“¿Por qué ellos jugaban alegres y nosotros tristes, por qué ellos son un equipo agresivo y nosotros pasivo?”

Eneko Bóveda fue el protagonista en Deportes Cope Coruña y analizó el difícil momento que atraviesa el Deportivo de La Coruña. El lateral confesó que cuesta encontrar respuesta y explicación al mal momento del cuadro herculino y a la imagen ofrecida ante la Unión Deportiva Las Palmas. “Analizar el partido jugada por jugada, al final no es del todo difícil. Puedes poner el vídeo, hay que hacerlo y lo hemos hecho y se agradece, porque al fin y al cabo uno tiene que saber lo que queremos hacer y corregir en base a eso. Corregir jugada a jugada, los posicionamientos, tal vez cueste menos que darle una respuesta a algo como por qué nos movíamos así, por qué siempre llegaban un momento antes, por qué ellos jugaban alegres y nosotros tristes, porque ellos eran un equipo agresivo y nosotros pasivo. A todo eso cuesta darle una respuesta porque durante los siete días previos prácticamente nuestra vida una parte importante del tiempo la ocupamos pensando solo en dar lo mejor de nosotros en esas dos horas del partido. Entonces, ya te puedes imaginar la frustración, no ya de estar desacertado, sino con esa sensación de que te ves por la tele y dices pero por qué voy tan despacio”, confesó el vasco.

Con respecto al nuevo responsable del banquillo, Bóveda comentó: “Para empezar, creo que tiene una ventaja o algo de lo que nosotros nos tenemos que aprovechar y es que lleva una semana aquí y viene lleno de energía y entre comillas lleva menos días malos que nosotros y eso se nota”.

El defensor blanquiazul asegura que en el vestuario no hablan de la posibilidad de sufrir un descenso a Segunda B. “No se habla de eso porque no se quiere hablar de eso y, además, creo que en un momento así no ayuda hablar del resultado o de la clasificación porque, si algo va a hacer, va a ser presionar más al que ya tiene una buena mochila encima”, apuntó.