“Por perder en Langreo esto no puede ser una colección de funerales”

“El fútbol se vive así, con mucho entusiasmo, pero esa montaña rusa tuvo muchas cuestas para abajo y pocas para arriba. El que lo viva tiene una sensación de sufrimiento continuo. No podemos estar derrotados o cabizbajos. Es una derrota. Es el momento de tener cierto equilibrio y de no caer en mensajes de abatimiento. El equipo no está nada mal. Pienso que estanos bien. Por perder en Langreo no es el momento de pensar en todas las cosas malas que has hecho o que sea una colección de funerales”. Es la reflexión de Eneko Bóveda tras perder el pasado domingo y que la clasficación se haya apretado, con un Deportivo líder pero con un punto de ventaja sobre el Numancia y dos sobre el Racing de Ferrol. El equipo ha perdido el margen que tenía, pero es una situación que no sorprende a uno de los capitanes: “Tocará todavía sufrir. Se decía que la cosa estaba tranquila pero yo era consciente que de tranquilo iba a tener poco, que un mal resultados iba a ajustar mucho las cosas”. En ese sentido, el duelo del domingo en Riazor adquiere mucha importancia para intentar volver a tener un colchón en la tabla. Vamos por la enésima final: “Al final, al usarlo tanto pierde su sentido real. Si lo usas menos, ese día tene más impacto. Esto viene a consecuencia del formato. Cada punto tiene más trascendencia. Parece que cada partido determina el futuro tuyo y de tu club”

FUTURO

Pasa por Rubén de la Barrera en el banquillo. El presidente Antonio Couceiro dijo en su presentación que contaba con el entrenador. “Cuando un equipo acaba una temporada con algo bueno entre manos, con sensaciones positivas y la aprobación general, es bueno para la siguiente. Un buen final de temporada es la primera piedra de la siguiente”, indica el futbolista vasco. El Dépor llevaba cuatro triunfos consecutivos antes de perder en Langreo. Quedan cuatro jornadas para el final y el objetivo es sellar cuanto antes su clasificación entre los dos primeros y lograr la permanencia y jugar el año que viene en la Primera División de la Federación.