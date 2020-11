El Pontevedra iguala al Dépor y aumenta las dudas sobre el equipo coruñés

El Deportivo no paso del empate a cero en su visita al Guijuelo y perdió el liderato de su subgrupo. El Pontevedra ganó al Salamanca por 2-0 en Pasarón, iguala a once puntos con el equipo coruñés pero se coloca como primero por la diferencia de goles.

El conjunto de Fernando Vázquez no hizo un buen partido en el Municipal Luis Ramos y siguen aumentando las dudas sobre el teórico poderío que debería mostrar teniendo en cuenta la diferencia de presupuesto que hay entre el Dépor y sus rivales.

Con el argumento del césped artificial, el cuadro gallego optó por jugar un fútbol directo, sin pasar por el centro del campo, pero no dio resultado y el Guijuelo incluso pasó a dominar sobre el terreno de juego, lo que obligó a Vázquez a quitar a un delantero, Beauvue, para meter a Álex Bergantiños y pasar a jugar con tres centrales.

Dentro de los positivo, el Dépor sigue siendo un bloque sólido que apenas concede ocasiones. Lleva un gol en contra en cinco jornadas, pero gran parte de la afición le pide más, mucho más, a un grupo que debería mostrar más dominio y superioridad: “Comprendo lo que dicen. Yo también pensé que ibamos a jugar mejor y que no iba a pasar lo que ocurrió en el primer tiempo. Pero la realidad es la realiadad y pasó lo que pasó. Tengo que poner cura a una situación que no está yendo bien”, reflexionó Fernando Vázquez al término del encuentro.

VISITA DEL RACING DE FERROL

Será el domingo 29 de noviembre a partir de las siete de la tarde en Riazor. Los ferrolanos vienen de empatar contra el Compostela en A Malata (1-1). El proyecto verde es ambicioso y aspira a estar entre los tres primeros y soñar con un posible ascenso. Tendrá la importante baja de Álex López, expulsado en la última jornada. En el Dépor se puede producir el estreno de Diego Rolan. El atacante uruguayo no viajó a Guijuelo porque Vázquez quería darle una semana más de entrenamientos y su debut puede ser en el compromiso del domingo. Además, ya ha vuelto a la disciplina del grupo Adri Castro tras estar aislado al ser contacto estrecho de un positivo de COVID 19.