“Si te ponen piedras en el camino y todo es en contra, es difícil mantenerte”

Christian Santos ha mostrado su enfado por su escasa presencia en el equipo en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo. Hasta ahora ha sido titular en solo tres partidos y ha disputado 523 minutos. “Estoy un poco mosqueado por la poca participación. Cuando he jugado he aportado. No sé qué decir. Me están poniendo a todos por delante. Soy el quinto delantero o así. Entrar en un partido que está avanzado es muy complicado. Si tienes continuidad los 90 minutos es más fácil​. Soy el primero que apoya al equipo, pero creo que no lo toman tanto en cuenta. Siempre digo lo que siento en mi corazón. Expreso lo que me sale, lo que me nace”, señaló.

El atacante venezolano no se arrepiente de la decisión tomada el pasado verano de continuar en el Deportivo de La Coruña. “No me arrepiento de quedarme. Creo que la decisión fue buena y que tengo sitio en el once y no sé por qué. Siempre intento dar lo mejor de mí y el resto ya no es mi decisión”, comentó el futbolista blanquiazul.

Con respecto a la posibilidad de buscar una salida en el mercado invernal, Christian Santos explicó: “En principio me gustaría quedarme pero si te ponen piedras y todo es en contra, es difícil mantenerme”.

El delantero también hizo referencia a su relación con el técnico Luis César y el director deportivo Carmelo del Pozo. “Creo que mi relación con el entrenador y el director deportivo es normal. Se habla más con los jugadores con peso en el vestuario y yo no soy uno de ellos. Somos veintitantos y me parece importante la opinión de todos y no solo de dos o tres. Nos tienen que implicar a todos", finalizó el venezolano.