La polémica opinión de Fernando Vázquez sobre el pin parental que ha revolucionado las redes

El entrenador del Deportivo de La Coruña y también docente de profesión, Fernando Vázquez, ha opinado sobre el pin parental, medida impulsada por Vox para que los progenitores puedan decidir vetar la asistencia de sus hijos en determinadas actividades extraescolares. El entrenador deportivista se ha postulado totalmente en contra de la propuesta del partido de Santiago Abascal y sus declaraciones se han hecho virales en redes sociales esta semana.

El técnico gallego concedió una entrevista a Radio Marca el pasado 20 de enero sobre esta medida y declaró: “El pin parental me parece una mierda. Confío en la responsabilidad de los profesores. Los profesores son de lo más bonito que se puede tener en un país y no se pueden poner siempre en duda”. Fernando Vázquez asistió esta semana a una charla organizada por el Comité Gallego de Entrenadores de la Real Federación Gallega de Fútbol en Vimianzo, en la provincia de A Coruña, y de nuevo fue preguntado por este asunto. El entrenador se reiteró en sus declaraciones anteriores con contundencia. “Yo no dije que el pin parental era una mierda. Dije que era una puta mierda”, señaló el de Castrofeito y provocó las carcajadas de los asistentes al coloquio. El entrenador del Deportivo de La Coruña estuvo acompañado por el presidente del club herculino, Fernando Vidal, y el director de cantera blanquiazul, Albert Gil, en esta jornada formativa realizada en la Casa da Cultura de Vimianzo.

Fernando Vázquez, que ejerció como docente de inglés en el pasado, ha logrado desde su regreso al Dépor una gran reacción de resultados. El equipo encadena seis victorias consecutivas y las últimas cinco se han producido con el entrenador gallego en el banquillo. Esta es su segunda etapa como técnico del conjunto gallego.