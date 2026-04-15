El play off de ascenso del Leyma Coruña puede coincidir con dos conciertos en el Coliseum de Dani Martín

El Leyma podría tener que jugarse el ascenso a la liga ACB a través del play off. La derrota del pasado sábado ante el Obradoiro en el Coliseum, provoca que los coruñeses ya no dependan de sí mismos para subir de forma directa a la máxima categoría. Si el Obra gana los cinco partidos que les quedan, los de Diego Epifanio será campeones de la Primera FEB y los naranjas jugarán las eliminatorias por el ascenso.

LAS FECHAS

Los cuartos de final es una eliminatoria al mejor de cinco partidos de 14 al 29 de mayo. El Leyma tendría el factor cancha a favor por lo que empezaría la serie como local. En esas fechas hay tres conciertos programados en el Coliseum: el 15 y 16 de mayo estará Dani Martín, mientras que para el 23 está prevista la actuación de Bad Gyal. La actuación del exlíder del Canto del Loco podría coincidir con el principio de la serie de cuartos de final. Si el Leyma no pudiese jugar en el Coliseum, la alternativa podría ser volver al Palacio de los Deportes de Riazor. Otra opción podría ser jugar el jueves 14, el día antes del primer concierto. Esta temporada, a pesar del descenso a Primera FEB, la gran respuesta de la afición, con más de cinco mil socios, hizo que se tomase la decisión de seguir en el Coliseum

ASÍ ESTÁ LA PRIMERA FEB

Al Obradoiro le queda por recibir en el Multiusos Fontes do Sar al COB Ourense (este viernes), Estudiantes y terminará la competición contra San Sebastián. Fuera, el cuadro santiagués jugará en la pista del Tizona y del Grupo Alega Cantabria. El Leyma, por su parte, tiene los compromisos domicilio ante el Fuenlabrada (este sábado) y el Bahía San Agustín y en casa contra Menorca y San Sebastián. A los de Carles Marcos les toca descansar en la última jornada