Carlos Pita de formó en las categorías inferiores del Galicia Gaiteira y del Deportivo pero su carrera profesional se desarrolló en el Lugo, donde llegó a ser capitán. El centrocampista reflexiona sobre las razones que quizá le impidieron jugar más en Riazor. En la temporada 2022/2003 formó parte de la convocatoria del partido de Liga de Campeones que el cuadro que entrenaba Irureta ganó en Munich al Bayern. Pita habla sobre aquellos momentos

"En la primera época yo no estaba preparado para lo que me vino de golpe. A nivel psicológico para asimilar el cambio brusco de estar en Tercera División en el Fabril, sin repercusión ninguna, a ir convocado a un partido de Champions y estar en el foco de todo el mundo. No estaba preparado,. Después, no se dio la circunstancia. Había dado mi palabra de renovar en el Lugo y, cuando se dieron los contactos, al final no fueron para adelante definitivamente. Sí me hubiese hecho ilusión volver al Dépor, porque tenía esa espinita clavada de la primera época, pero luego hice mi camino en Lugo y estoy muy orgulloso de todo el tiempo que pasé allí"

