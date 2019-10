Peru muestra su apoyo a Anquela

El Deportivo-Almería tenía el foco puesto en Juan Antonio Anquela. El entrenador se jugaba el puesto. El presidente, Paco Zas, había evitado ratificar al técnico más allá de los encuentros de la pasada semana. Tras la dura derrota en Girona, el Dépor mejoró ante el Almería, una mejora que no se tradujo en una victoria (0-0). Sin embargo, las sensaciones dejadas sobre el terreno de juego pueden valerle a Anquela para seguir en el banquillo. Desde el vestuario, Peru Nolaskoain salió en su defensa: "Estamos todos con el mister. Mientras esté aquí estaremos a muerte con él como él está con nosotros. No hay nada que reprocharle".

La pelota está en el tejado del Consejo de Administración. El conjunto coruñés sigue en zona de descenso y con sólo un triunfo en diez jornadas, pero Anquela, aunque reconoce su frustración, se ve con fuerzas para sacar la situación: "A mí esto me está matando. No estoy dando al Deportivo lo que el Deportivo me está dando a mí. El fútbol me lleva matando mucho tiempo pero todavía no me he muerto y aquí espero sobrevivir".

LAS PALMAS

Será el siguiente rival, el domingo desde las 21 horas en tierras canarias. Los blanquiazules tendrán bajas importantes. Montero, además de tener que cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Almería, está con la selección española sub 21. Mollejo se marchó con España sub 19, ausencia que se une a las de Gaku, con Japón, y Lampropoulos, con Grecia.

Tras la sesión de recuperación que tuvieron los titulares, la plantilla tendrá mañana jornada de descanso, regresando el miércoles al trabajo a partir de las 10:30 horas en la ciudad deportiva.