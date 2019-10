Peru: "Los jugadores se demuestran cuando las cosas van mal"

El Deportivo pasa por un momento muy delicado y desde el vestuario intentan que la situación no les afecte a nivel mental y que puedan dar su mejor rendimiento a partir de ahora. Ayudados por un psicólogo, tal y como admitió el capitán Álex Bergantiños, la plantilla trabaja este aspecto para revertir la mala racha de resultados. No ganan desde el 18 de agosto y son colistas, a cuatro puntos de la permanencia. Peru Nolaskoain cree que es ahora cuando se ve el carácter de cada uno: "Siempre es más fácil cuando las cosas van bien. Los jugadores se demuestran cuando las cosas van mal, entonces hay que pedir la pelota".

El vasco también se refirió a otra de las polémicas de la semana. El equipo juega de nuevo a domicilio, el sábado en el campo del Fuenlabrada, y hay quien opina que tal vez es mejor así, que sea fuera, para no sentir la presión de un campo como Riazor, un estadio que acaban de cumplir 75 años y que ha vivido noches históricas: "Siempre es bueno jugar en casa y a la afición hay que entenderla", dijo en referencia a las protestas de la grada antes y después de los encuentros. Lo que tiene claro, más allá de jugar en casa o fuera, es que el rival, en Segunda División, es lo de menos. El Fuenlabrada es un conjunto recién ascendido pero que está en la parte alta de la tabla: "Hemos perdido y empatado contra el penúltimo y hemos puntuado con alguno de arriba".

Peru, llegado este verano cedido por el Athletic de Bilbao, cambió un poco su opinión respecto a su posición en el campo. Antes no quiso entrar a valorar si prefería actuar como central o pivote. Ahora, ya lo tiene un poco más claro: "Me quedo como centrocampista, es donde mejor me encuentro y más cómodo estoy".