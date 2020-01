Peru: "Fernando Vázquez conecta y es cercano a la afición"

El Deportivo vive su mejor momento de la temporada. El equipo coruñés lleva dos victorias en Liga y una en Copa y se ha colocado a cuatro puntos de la permanencia. Queda mucho trabajo por delante y siguen siendo colistas, pero las sensaciones han cambiado. La llegada de Fernando Vázquez ha sido como un chute de adrenalina para la plantilla y también para la afición, que ha vuelto a creer en la salvación: “Fernando es un entrenador con carácter y mucha garra, que conecta y es cercano a la afición y muy impulsivo”, analiza Peru Nolaskoain, que ante el Numancia formó el doble pivote con Álex Bergantiños. El fútbol es un estado de ánimo y el vasco entiende que los buenos resultados son los que harán crecer al grupo: “Es lo que necesitábamos, ganar dos partidos seguidos. Es el momento de dar un impulso”. En Soria, Vázquez se estrenó con un dibujo con tres centrales, una forma de jugar que dios buenos resultados: “Un sistema que encaja es el que gana partidos. Prácticamente no concedimos”.

Nolaskoain ha pasado momentos complicados. Cedido por el Athletic de Bilbao, se filtró un vídeo en el que criticaba su rendimiento y el del equipo, un vídeo privado que nunca debió salir a la luz: “Una persona tiene sus altibajos. En ese momento no estaba bien, pedía incluso que no quería subir a la sala de prensa. Creo que he trabajado para deshacerme del error que tuve. La situación es diferente. Ahora afrontamos los partidos con más ganas de conseguir la victoria”.

Esta semana, el Dépor afronta el domingo la eliminatoria de Copa ante el Unionistas de Salamanca. El técnico podrá contar con Gaku, ya con el alta médica, además de que podría dar sus primeros minutos a Çolak, llegado hace unos días al plantel del cuadro herculino.