Peru: “Este es de los partidos más importantes que quedan”

Peru Nolaskoain pasa página tras el empate contra el Sporting de Gijón y solo piensa en lograr los tres puntos en la visita al Carlos Tartiere de mañana. “Nos quedan diez partidos que creo que todos van a ser complicados e importantes y empezando por mañana que quizá es de los más importantes de los que quedan. El empate del domingo no le dejó buen sabor de boca a nadie, ni al Sporting ni a nosotros, pero yo veo al equipo bien, todos estamos concienciados con que no hay tiempo para lamentaciones, para mirar lo que ha pasado. Solo queda mirar para el siguiente partido. Tenemos partidos cada tres días y si nos quedamos pensando en el anterior, ya no vamos a llegar tan bien al siguiente partido. Pero veo al equipo bien, con plena confianza y con muchas ganas de ir al Tartiere para intentar ganar al Oviedo”, declaró.

El futbolista vasco también destaca la importancia del menor descanso que tiene el Deportivo de La Coruña con respecto al conjunto asturiano, que disputó su primer partido contra la Ponferradina el viernes, mientras que el cuadro herculino jugó el domingo. “Es un tema importante. Al final no estamos acostumbrados a jugar en tres días y ellos han descansado dos días más. La diferencia se nota. En dos días te da tiempo a recuperar mucho antes pero no es excusa. Intentaremos con lo que tenemos ir allí y dar la cara”, aseguró.

El Dépor continúa en zona de descenso con 36 puntos, pero, con diez jornadas por delante, Peru no ve la clasificación con temor. "No tengo miedo. Yo creo que no hay que tener miedo, quedan diez partidos. Tenemos suficientemente la plantilla concienciada para salir de ahí. Si a diez partidos para el final, estamos ya pensando en el descenso, es lo peor que podemos hacer. Estábamos bastante peor y salimos, hay que juntar los hombros y apoyarnos unos a otros para intentar salir de esta situación".

El vasco ha reconocido en varias ocasiones que se encuentra más cómodo como pivote, pero deja claro que está a la disposición de Fernando Vázquez para lo que necesite. "Yo creo que todo lo que sea ayudar al equipo no hay ninguna queja. Hay gente que juega menos que yo y quejarme en ese sentido sería muy egoísta por mi parte. Cada minuto que juego estoy agradecido al míster y, en cualqueria de las dos posiciones, puedo ayudar al equipo. Una cosa es que esté más contento, más cómodo o no, pero no es problema", indicó.