Peru cree que el Deportivo podrá terminar la liga

Peru Nolaskoain tiene ganas de volver a entrenar, de volver a jugar y de disputar las once jornadas que quedan para terminar la liga. El vasco expresa esa intención pero también advierte que no es bueno correr y acortar plazos sin tener la certeza de que los riesgos se han minimizado al máximo. La LFP tiene la idea de que los entrenamientos individuales en las ciudades deportivas se inicien el lunes 4 de mayo. Nolaskoain admite que todavía no le han comunicado nada y no tiene claro si es lo más recomendable: “De momento, creo que no hay garantías suficientes y debemos esperar a que mejore un poquito todo y entonces reanudar los entrenamientos y los entrenamientos individualizados”. Sobre la opción de hacerse los tests, Peru cree que hay más necesidad en otros sectores sociales: “La prioridad la tienen los que están en primera línea. Tenemos que esperar para ver si mejora la cosa”.

El jugador, cedido por el Athletic de Bilbao, tiene claro que seguirá en Riazor hasta que se termine la competición aunque esta vaya más allá del 30 de junio. La entidad vizcaína, el Dépor y el propio Peru están de acuerdo: “Sí, tanto yo como los clubes creemos que las temporadas se acaban cuando sea el último partido, aunque sea el 31 de julio. No tengo problema en quedarme. Pienso que las temporadas acaban cuando termina el último partido de Liga. Si se tiene que jugar el 15 de agosto, se jugará. Lo importante es terminar”.

Otro de los protagonistas de los últimos días ha sido Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Dice Tebas que si no se puede jugar habrá descensos igual. “Se tienen que tomar decisiones pero hay que tomarlas bien y pensando en sus consecuencias. En nuestro caso, estamos empatados a puntos (con Oviedo y Albacete, este con un partido menos) y en ningún caso bajaríamos nosotros por el golaveraje”. En la clasificación en la página web de la LFP, el Dépor está en zona de descenso, aunque no está claro qué criterio se usaría en caso de no poder jugarse más partidos y qué pasaría con el Rayo Vallecano-Albacete que se suspendió en el descanso con 0-0 y que hace que el cuadro castellano manchego aparezca con un encuentro menos.