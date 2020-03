Peke: “Vaya o no a la Selección, voy a ser igual de feliz"

Peke sigue en su domicilio el plan de entrenamientos diarios diseñado por el cuerpo técnico y la preparadora física del Dépor ABANCA. Reconoce que vive momentos de incertidumbre, pero no contempla la suspensión total de la Liga Iberdrola. “Yo creo que son decisiones muy difíciles, pero por mi cabeza no pasa anular la competición. Hay que terminarla. En el caso del femenino, creo que son ocho partidos los que quedan por disputar. Jugando entre semana y fines de semana, prácticamente en un mes se podría acabar la competición. Pero todo esto se va a ver dependiendo de hasta cuándo vamos a estar con esta situación”, explica la vasca.

A pesar de su gran acierto de cara a puerta, la atacante deportivista no ha entrado todavía en los planes del seleccionador Jorge Vilda. “Para mí no ha sido ningún palo no ir a la Selección. Es verdad que sí que estaba en buen momento. Al final las estadísticas están ahí, pero creo que el seleccionador ha hecho lo mejor para la selección según su punto de vista y es de respetar. Que él haya dicho que estoy cerca, es una motivación, algo que te hace ver que está atento a mi nombre. Ojalá algún día pueda tener ese premio de poder ir a la selección, pero tampoco es un objetivo. Al final sería un premio por el trabajo bien hecho. Vaya o no, voy a ser igual de feliz”, asegura.

La delantera blanquiazul confía en mantener la forma lo máximo posible. “Claro que es verdad que este parón a nivel físico algo tiene que afectar porque no es lo mismo el trabajo que puedes hacer en un campo que los entrenamientos solo en casa, pero para eso estamos haciendo día a día trabajo en casa, para poder mantener lo máximo posible ese nivel”, comenta.

Peke tiene claro que lo importante en este momento es superar la situación de crisis sanitaria del coronavirus, pero espera que en el futuro pueda recordarse el trabajo realizado por el equipo blanquiazul en esta campaña. “Sí que tengo un poco de miedo de que al final todo lo que hemos conseguido quede en un segundo plano. Es verdad que ahora mismo no es lo más importante, pero cuando todo vuelva a la normalidad quiero que otra vez la gente sepa todo lo que ha conseguido el Dépor en este primer año en la máxima categoría”, finaliza.