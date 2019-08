Pedro Sánchez pide hacer borrón y cuenta nueva

Borrón y cuenta nueva. Esa es la receta de Pedro Sánchez para intentar olvidar el palo que supuso no lograr el ascenso en Mallorca tras perder en Son Moix 3-0 después de lograr una renta de dos goles en Riazor: “Lo más importante es no hablar. Cuanto más se hable, peor. Hemos empezado de cero, con gente nueva. Hay que mentalizarse es que es un reto nuevo. Es una categoría muy capulla. Sobre todo intentar no recordar nada para que todos estemos mejor”.

El centrocampista acabó la pasada campaña como un jugador importante para José Luís Martí. Fue un curso complicado para él, en el que sufrió algunos problemas físicos. Pedro Sánchez será uno de los jugadores que sigan en la plantilla, hombres que han tenido menos vacaciones de lo habitual ya que terminaron la competición el 23 de junio. El diestro espera que no afecte esta temporada: “Hay que ser más fuertes que nunca. Sólo queda pensar en recuperarse en lo mental y en lo físico para llegar al inicio de Liga lo mejor posible”.

Por último, también habló del triangular de Pasarón. El Dépor ganó al Tenerife y empató con el Pontevedra, logrando el trofeo. “Buenas sensaciones. El equipo se sobrepuso a un resultado adverso y superar esa adversidad es bueno”. Los de Anquela empezaron perdiendo ante los canarios, pero Aketxe de penalti y Borja Galán le dieron el triunfo