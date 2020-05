"El PCR a veces no da positivo hasta cuatro o cinco días de contagio"

Javier Tebas dijo que es casi imposible que se produzca un contagio durante un partido cuando se reanude la Liga. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional considera que el protocolo que han diseñado es más que suficiente para garantizar que se disputen las jornadas que quedan tanto en Primera como en Segunda División. Uno de los aspectos a los que se refirió Tebas es que los futbolistas se someterán a un PCR 24 horas antes de cada encuentro para detectar si alguno tiene el COVID 19 y que no juegue. En ese punto, el doctor coruñés Manuel Viso discrepa de Tebas: “El PCR a veces hasta cuatro o cinco días de contagio no das positivo. Tu puedes tener futbolistas que den negativo y que ya sean contagiosos”, explicó el galeno en Deportes Cope Galicia.

Viso, que entiende que se trabaje para que vuelva el fútbol como una industria importante del país (supone más del 1% del PIB), cree que no es bueno tampoco lanzar ciertos mensajes que pueden volverse en contra. Por ejemplo, el presidente de la LFP habló de usar un programa informático para estudiar los contactos entre jugadores porque dice que el riesgo estaría en torno a los 15 minutos. El doctor Viso discrepa: “No hay ningún estudio que lo avale y que te diga el tiempo de contagio. No sabemos cuánto virus necesitas para desarrollar una infección, parece que es poca. La distancia del contacto no podemos minimizarlo como él lo hace. Cuando estás más cerca de dos metros hay riesgos. Que haya que reiniciar la vida y el fútbol, yo lo entiendo. Que hay que intereses económicos lo entiendo, pero el mensaje debería ser más realista porque si las cosas salen mal te tienes que comer tus palabras”.

Por último, sobre algunos jugadores a los que no se les considera positivos pero se les hace quedarse todavía unos días en casa, el galeno explica que si toman esa medida es porque puede contagiar: “Hay una mala interpretación. Escuchaba a Pedraza que decían que le dan los anticuerpos positivos, pero te mandan quedarte en casa. Es porque te da positivo la IGM no la IGG, tienes carga viral y todavía eres contagioso. Me da la sensación de que querían restar importancia. Si das positivo en IGM tiene un valor muy parecido a una PCR”.