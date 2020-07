“Pasaron de niñas que jugaban bien a futbolistas”

Manu Sánchez y el Deportivo llegaron a un acuerdo para ampliar el contrato del entrenador hasta 2023. Le quedaba sólo una temporada, pero ambas partes consideran necesario mirar más allá del próximo curso porque el proyecto así lo demanda. Manu es el técnico del equipo desde su fundación. Empezó e Segunda, lo ascendió a Primera y este año se ha convertido en la revelación de la máxima categoría femenina, no solo logrando la permanencia, sino colándose en la parte alta de la clasificación. Este gran rendimiento ha hecho que varios clubs se hayan interesado por las principales jugadoras y algunas de ellas han decidido salir y emprender nuevos retos. Son los casos de María Méndez (Levante), Nuria Rábano (Real Sociedad) y, sobre todo, Tere Abelleira, referente del Dépor ABANCA desde su creación. Manu reconoce que le hubiese encantado seguir contando con ellas, pero también reflexiona sobre estas salidas: “Han pasado de niñas que jugaban bien al fútbol al futbolista. Es un poco nuestro éxito también y un orgullos que hayan llegado a Primera División con nosotros y su estreno en Primera haya sido espectacular. Humildemente, creo que habla bien de nosotros y de nuestro proyecto. Hemos conseguido tener nuestro modelo, que es apostar por gente joven. Es un proyecto atractivo y la gente sabe que si viene aquí puede tener posibilidades de crecer”. En ese sentido, cero reproches hacia Tere, que jugará en el Real Madrid: “Decepcionado, nunca. Estamos orgullosos de cómo hemos crecido de la mano. Esto es lo que tiene este mundo profesional, Las jugadoras buscan sus mejores opciones. No hay decepción ni rencor. Estuvo hace poco en el club despidiéndose de todos. Somos su familia deportiva, que la hemos visto crecer. Es una de As Nosas”.

En ese sentido, el club ha querido reforzar también el futbol base para poder seguir desarrollando la idea de apostar por gente joven que crezca en A Coruña, uno de los motivos de renovar a Manu y el su cuerpo técnico hasta 2023. “Buscar un poco el reinicio del proyecto, que necesita volver a empezar y mirar hacia atrás. Y eso requiere tiempo y estabilidad, para tratar de asentarlo en la Liga Iberdrola”.