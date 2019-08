"El partido que hice en Mallorca fue una mierda"

“Soy claro: el partido que hice fue una mierda. Es la realidad. No es que me sienta señalado, es que el nivel que di no fue el que venía dando hasta el momento ni el que tocaba ese día”. Así de sincero y rotundo se mostró Vicente Gómez sobre su rendimiento en el partido decisivo de la pasada temporada en Mallorca, en el que el Dépor perdió 3-0 y se quedó en Segunda División. El canario fue ese día titular por la ausencia de Bergantiños, que recibió un fuerte golpe en el partido de ida y tuvo que ser operado del labio inferior. Vicente formó el doble pivote con Expósito y fueron claramente superados por los centrocampistas del Mallorca.

Toca pasar página y centrarse en la actual campaña. A menos de quince días del debut ante el Oviedo, el exjugador de Las Palmas da algunas de las claves del Dépor 2019-2020: “Un equipo más aguerrido y luchador, buscando ser competitivo, situaciones de segunda jugada y estar más juntitos. Ganar los partidos a través de mantener la portería a cero”.

DESPEDIDA DE MOSQUERA

Por último, habló adiós del coruñés, al que le comunicaron el viernes la rescisión de su contrato y que ha fichado por el Huesca: “Un despedida emotiva. El quería mucho al equipo pero le va a venir bien salir. Es una situación parecida a la mía en Las Palmas, que por distintos motivos no tienes la cabeza libre para competir. Tanto el Dépor como Mosquera van a salir ganando”