Partido especial para Alberto Quiles ante el Deportivo: “Si marco...”

Alberto Quiles luce la camiseta del Albacete desde el verano de 2023 y este viernes tendrá enfrente en el Carlos Belmonte a su ex equipo, el Deportivo de La Coruña. En el club herculino fue feliz desde 2021 a 2023 y, aunque no pudo celebrar el ascenso por el que luchaba, reconoce que el equipo blanquiazul le dejó huella. Es por ello que tiene claro que no celebrará, en caso de marcar este viernes. “Yo he sido muy feliz. En Albacete estoy muy contento y soy muy feliz también, pero a mí en un sitio donde me han tratado bien y he sido feliz, por qué tengo que hablar mal. Yo he estado allí muy bien, me ha dejado huella, entonces, yo meto y no lo celebro. Ya está. Va a ser más especial cuando vaya a Riazor, pero aquí en casa también es especial para mí. Tengo muchas ganas de que llegue el viernes”, declaró este martes en una entrevista concedida a Deportes Cope Coruña.

NIVEL DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Con respecto al nivel de la categoría de plata, el atacante andaluz no percibe tanta diferencia con respecto a la Primera RFEF. "Yo creo que había más diferencia de Segunda B a Segunda División. Ahora con la Primera RFEF sí que se asemeja un poco a la Segunda. Es verdad que se nota un poco pero creo que la Primera RFEF es un acierto. Y yo creo que ahora el Dépor lo está notando un poco, pero creo que con los jguadores que tiene, tiene suficiente para mantener la categoría de sobra".

RC DEPORTIVO Alberto Quiles, durante su etapa en el Deportivo

EL PARTIDO QUE ESPERA

El Albacete es noveno en la tabla de clasificación, con nueve puntos en su casillero, tras la victoria lograda ante el Racing de Ferrol en A Malata el sábado (1-4). Alberto Quiles avisa de que su equipo afronta los partidos del Carlos Belmonte con la máxima ambición. "Aquí en casa somos un equipo jodido, somos un poco pesad o s, y por nuestra parte, un equipo que va a salir a full desde el principio, a intentar conseguir los tres puntos. No te puedo decir por la parte del Dépor porque no sé qué idea tendrán ellos, pero la nuestra es ir a conseguir la victoria, a presionar arriba, a intentar quitarles el balón y a intentar metelos en su área".

460 entradas para el público visitante

El Albacete asignó un total de 460 localidades en la grada visitante al precio de 20 euros. El 40% de las mismas, un total de 184, serán gestionadas por la Federación de Peñas.

La fecha límite será el miércoles 25 de septiembre a las 19.00. El horario de la Oficina de Atención al Deportivismo es de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas.