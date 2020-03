El particular homenaje de un coruñés a los servicios sanitarios

Están siendo días de diferentes homenajes para personas y colectivos que son vitales para superar la crisis del coronavirus, una crisis que ha obligado al Gobierno a decretar el estado de alarma y a confinar a la población en sus casas. Es habitual que cada tarde, a las ocho, la gente salga a los balcones a aplaudir al personal sanitario que se están desviviendo por cuidar de todos nosotros. No sólo los médicos, todos los trabajadores de los hospitales están haciendo un esfuerzo titánico por salvar la vida de mucha gente que se ha infectado hasta el momento. Es un símbolo de admiración que se amplia a todos los trabajadores de los supermercados, tiendas, mercados y demás centros de alimentación que hacen maratonianas jornadas de trabajo para intentar que todos podamos tener en casa los víveres necesarios para vivir en estos difíciles e inciertos días.

A estos homenajes más o menos globales se están sumando los particulares de gente que aprovecha el confinamiento para agudizar el ingenio y combinar su afición con su admiración por estos colectivos. Es el caso del coruñés Javier Castroverde. Javi es un enamorado de las carreras, alguien que ha corrido maratones y ha concluido tanto el ironman como el triatlón. Estaba preparando el maratón de Londres, aplazado hasta el 4 de octubre, cuando se vio obligado a quedarse en casa. El no quiso dejar de entrenar. Y el encierro no le iba a dejar sin su ración diaria de ejercicio. Por ello, se puso a correr por su casa y decidió completar 61 kilómetros. ¿Por qué precisamente 61? “Quise hacer un guiño a los servicios sanitarios tanto públicos como privados. El número de emergencias al que tienes que llamar si tienes alguna incidencia es el 061, tanto en Galicia, como en Cataluña como parte del territorio nacional”, nos cuenta.

Su reto lo logró sin correr en ninguna cinta especial. El suelo de casa fue su particular superficie. En días donde se han visto a algunas personas (las menos, afortunadamente) saliendo a correr a pesar de las restricciones, Javi quiere hacer ver que hay opciones de mantenerse en forma sin saltarse ninguna ley: “Es otra de las misiones que tiene este reto: hacer llegar mi propuesta a la gente y concienciar que también se puede correr en casa. Se que es más complicado porque los espacios son reducidos pero sí que se puede correr. No me han gustado muchos las imágenes que he visto en la televisión, la gente saltándose las restricciones en algo que es peligroso y es importante cumplirlas porque depende de nosotros que salgamos lo antes posible de esta crisis. He intentado aportar mi granito de arena haciendo ver a esa gente que se salta las restricciones que también puede correr en casa, plantearse su propio reto, quizá no el de correr 61 kilómetros, pero sí su propio reto”. Puedes seguir a este coruñés de 41 a través de su Instagram Mcastroverde78. Seguro que de aquí al final del estado de alarma se le ocurren más retos para seguir afinando su puesto a punto de cara a la cita británica.