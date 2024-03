Parreño y el inicio del Deportivo: "Picas, no ves resultados y piensas, ¿el pico lo puse al revés?"

PARADAS ANTE EL NÁSTIC

“Hemos visto todo el partido, lo bueno y lo no tan bueno”

“Son acciones en las que lo intentas hacer lo mejor posible. Contento de aportar mi granito de arena para seguir sumando”

“Eres el Dépor, juegas como juegas y llegan pocas veces y hay que estar atentos. Es lo que tiene estar en un equipo con los jugadores que tenemos”

REMONTADA

“El trabajo no se refleja en los resultados. Lo difícil es seguir picando piedra y confiando en nuestro trabajo. Fue difícil seguir picando y ahora hay que seguir”

“Hubo partidos de todo o nada. Hasta que no llegamos hasta ese punto, no dimos el click de tomarnos cada partido como una final”

FAVORITISMO

“Ni tapados ni destapados. Creo que sacamos el máximo rendimiento cuando nos tomamos como una final cada partido”

MELLA

“Lo veo bien. Lo están mimando”

SENSACIONES PERSONALES

“Cuando vengo y está Ian sabía a lo que venía, a sacar el máximo rendimiento e ir sumando”

“Al no ver resultados, tu vas picando y no ves resultados y piensas, ¿qué pasa, el pico lo he puesto al revés? Estamos haciendo las cosas bien pero no se dan resultados. Sentí por un momento que qué me pasó? Luego dice que el pico está bien puesto, el trabajo está bien hecho y hay que centrarse en eso. Personalmente me sentí así y creo que el equipo también”

RELACIÓN CON IAN

“Tengo buena relación. Somos dos profesionales, que lo conocía de antes. Sabemos lo que es el fútbol. Más allá de lo que digan las redes sociales, está bien. Le deseo lo mejor y él a nosotros”

MÚSICA DE KIKO RIVERA

