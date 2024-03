Parreño y la canción de Kiko Rivera en el vestuario del Deportivo: "Si la energía es buena..."

En el video colgado por el Deportivo cuando ganó en Pamplona a Osasuna Promesas se escucha uno de los temas de Kiko Rivera, la canción El Mambo.





RESPUESTA DE KIKO RIVERA

El DJ vio el vídeo a través de las redes sociales y se ha ofrecido para actuar en caso de ascenso del cuadro coruñés: "Amo A Coruña y a su gente y por supuesto a este gran equipo que está hermanado con mi Sevilla. Si se sube de categoría ya tenéis DJ para la Fiesta. Viva el Depor", contestó el propio Kiko a través de la red social X





PARREÑO EN DEPORTES COPE CORUÑA

El portero fue el protagonista de la semana en nuestro programa y había que preguntarle por esta cuestión. En tono de broma, Parreño, que no sabía ese ofrecimiento del propio Kiko, reconoció que no es su estilo de música preferida: "No no soy el DJ, pero da buen ambiente. El DJ lo hace bien. Si la energía es buena, para delante". Puedes escuchar la entrevista completa en el Deportes COPE Coruña del miércoles 13 de amrzo





