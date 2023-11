Paris, sobre el Tarazona-Dépor: "Tenemos pendiente el análisis, que todas las semanas hacemos"

Paris Adot fue el protagonista de la rueda de prensa en la ciudad deportiva de Abegondo. El lateral derecho está siendo un hombre importante en los planes de Imanol Idiakez. El equipo blanquiazul no termina de arrancar y, después de un tercio de campeonato, es décimo, a cinco puntos de la zona de play off y a nueve del líder, la Cultural y Deportiva Leonesa. El zaguero, que llegó este verano procedente de la Ponferradina, analizó la actualidad del cuadro coruñés, que prepara el duelo del domingo en Riazor ante Osasuna Promesas

TARAZONA-DEPOR

“Lo tenenos pendiente de ver porque vemos todos los partidos. Yo sí la he visto. Estábamos un poco metidos atrás y también acierto del rival, con un centro increíble, un remate donde Germán no puede hacer nada. Tenemos pendiente el análisis del partido, que todas las semanas hacemos”

VUELTA DE YEREMAY

“Lo estamos esperando como agua de mayo. Es el jugador más desequilibrantes que tenemos pero hay que tener paciencia. Es una lesión muy larga y hay que tener paciencia. Estará falto de ritmo. Tenemos muchas ganas de que reaparezca, que poco a poco se vaya encontrando cómodo. La plantilla está ilusionada”

ANÁLISIS DEL PRIMER TERCIO DE LIGA

“Creo que partidos malos hemos tenido pocos, malos de decir que hemos hecho las cosas mal. En este inicio nos ha faltado acierto. Al principio sobre todo, los partidos de casa que nos dejamos puntos... hemos hecho las cosas bien y nos ha faltado un poco de acierto. Estamos echando de menos esos puntos. Sin ir más lejos, el partido de Tarazona: creo que hicimos un buen partido, un partido correcto, lo teníamos controlado. No hacemos el 0-2, el rival también juega y cometemos pequeños errores. El balance en cuanto a resultados no es positivo pero no creo que hayamos hecho tan malos partidos como para ir en la posición en la que estamos. Nos ha faltado un poco de acierto en algunos partidos para tener más puntos”

VALCARCE NO SE ENTRENA

El atacante no terminó la sesión del miércoles y el jueves tampoco se ejercita junto al resto de sus compañeros por culpa de unas molestias en la pierna derecha. Es duda para el compromiso ante el filial navarro. Valcarce ha sido titular en las dos últimas jornadas, frente a la SD Logroñés y el Tarazona. La buena noticia será la vuelta de José Ángel, ausente el pasado fin de semana al tener que cumplir un partido de sanción

